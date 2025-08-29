Загибель поліцейського у ДТП у Києві: ДБР відкрило провадження

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Ексклюзив
08:48 • 476 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
06:38 • 13712 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
06:25 • 15697 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
05:00 • 22660 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 47250 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 56916 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 130160 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 68757 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 77894 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 113155 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+27°
4.6м/с
31%
752мм
Популярнi новини
рф змінила позицію щодо війни в Україні: Туреччина розкрила нові вимоги путіна29 серпня, 00:54 • 19728 перегляди
Вчені виявили висохле давнє озеро з "жовтою цегляною доріжкою" на дні океану29 серпня, 01:44 • 17636 перегляди
Водна криза на окупованій Донеччині посилюється: шість міст залишилися без води 03:05 • 18152 перегляди
Атлантична течія на межі зупинки: вчені попереджають про кліматичну катастрофу04:11 • 15480 перегляди
Європейські лідери обговорюють створення 40 км буферної зони між Україною та росією04:31 • 10683 перегляди
Публікації
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo05:00 • 22654 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 47241 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo28 серпня, 14:30 • 67914 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року28 серпня, 13:37 • 130154 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 206023 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Нарендра Моді
Сі Цзіньпін
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Державний кордон України
Китай
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 132550 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 162638 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 164637 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 154219 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 184662 перегляди
Актуальне
Х-47М2 «Кинджал»
The Guardian
ChatGPT
Ракетна система С-400
The Hill

Загибель поліцейського у ДТП у Києві: ДБР відкрило провадження

Київ • УНН

 • 110 перегляди

ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП у Києві, де загинув правоохоронець. Аварія сталася на перехресті вулиць Івана Федорова та Казимира Малевича.

Загибель поліцейського у ДТП у Києві: ДБР відкрило провадження

Державне бюро розслідувань розслідує смертельну ДТП в Києві, у якій загинув правоохоронець, пише УНН з посиланням на ДБР.

Працівники ДБР розпочали кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП, в якій загинув правоохоронець. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 КК України слідчі ДБР працюють на місці трагедії, зʼясовують всі обставини аварії

- ідеться у повідомленні.

Деталі

Як вказано, зіткнення автомобіля Renault зі службовим авто Mitsubishi, яке рухалось з увімкненими проблисковими маячками сталося сьогодні о 9:10 на перехресті вулиць Івана Федорова та вулиці Каземира Малевича у Києві. Внаслідок цього, як зазначається, транспортний засіб правоохоронців перекинувся.

"Поліцейський, який перебував за кермом службового авто, від отриманих травм загинув на місці події, ще троє осіб - учасників ДТП, отримали тілесні ушкодження, їхній стан стабільний", - зазначили у ДБР.

У Києві під час ДТП перекинулось авто поліції: загинув поліцейський29.08.25, 10:09 • 1910 переглядiв

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
Київ