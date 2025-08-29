Загибель поліцейського у ДТП у Києві: ДБР відкрило провадження
Київ • УНН
ДБР розпочало кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП у Києві, де загинув правоохоронець. Аварія сталася на перехресті вулиць Івана Федорова та Казимира Малевича.
Державне бюро розслідувань розслідує смертельну ДТП в Києві, у якій загинув правоохоронець, пише УНН з посиланням на ДБР.
Працівники ДБР розпочали кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП, в якій загинув правоохоронець. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 КК України слідчі ДБР працюють на місці трагедії, зʼясовують всі обставини аварії
Деталі
Як вказано, зіткнення автомобіля Renault зі службовим авто Mitsubishi, яке рухалось з увімкненими проблисковими маячками сталося сьогодні о 9:10 на перехресті вулиць Івана Федорова та вулиці Каземира Малевича у Києві. Внаслідок цього, як зазначається, транспортний засіб правоохоронців перекинувся.
"Поліцейський, який перебував за кермом службового авто, від отриманих травм загинув на місці події, ще троє осіб - учасників ДТП, отримали тілесні ушкодження, їхній стан стабільний", - зазначили у ДБР.
У Києві під час ДТП перекинулось авто поліції: загинув поліцейський29.08.25, 10:09 • 1910 переглядiв