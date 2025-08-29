У Києві під час ДТП перекинулось авто поліції: загинув поліцейський
Київ • УНН
Службовий автомобіль Mitsubishi перекинувся після зіткнення з Renault на перехресті Федорова та Малевича. Загинув правоохоронець, троє осіб травмовані.
У Києві сталося зіткнення автомобіля Renault зі службовим автомобілем поліції, останній у результаті перекинувся. Правоохоронець, який перебував за кермом, загинув. Про це повідомила УНН речниця Нацполіції України Юлія Гірдвіліс.
Сьогодні близько 9:10 на перехресті вулиць Івана Федорова та вулиці Казимира Малевича відбулось зіткнення авто Renault зі службовим авто Mitsubishi, яке рухалось з увімкненими проблисковими маячками, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся
Вона зазначила, що загинув працівник поліції Києва.
"Правоохоронець, який перебував за кермом службового авто, від отриманих травм загинув на місці події, ще троє осіб отримали тілесні ушкодження, їх стан стабільний", - сказала Гірдвіліс.
Поліція Києва повідомила, що встановлюються обставини смертельної ДТП за участі правоохоронців.
"На місці події працюють співробітники поліції Києва, працівники ДБР та медики. За даним фактом керівництвом столичної поліції призначено службове розслідування", - повідомили в поліції Києва.
У мережі публікували відео з місця ДТП.
Доповнення
18 серпня на трасі Київ-Одеса сталась ДТП, в якій загинули троє людей, серед них була дитина.