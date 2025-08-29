У Києві під час ДТП перекинулось авто поліції: загинув поліцейський

$41.320.08
Ексклюзив
06:38 • 10606 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
06:25 • 10574 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
05:00 • 15926 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 40552 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 53629 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 125724 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
28 серпня, 13:24 • 67478 перегляди
Зеленський доручив МЗС з’ясувати обставини заборони в’їзду офіцеру ЗСУ "Мадяру" до Угорщини
Ексклюзив
28 серпня, 11:21 • 77350 перегляди
Драйвер економіки: чому українська авіація потребує більшого, ніж часткова увага в межах Defence City
Ексклюзив
28 серпня, 07:27 • 112604 перегляди
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
28 серпня, 06:36 • 126054 перегляди
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
Теги
Автори
рф змінила позицію щодо війни в Україні: Туреччина розкрила нові вимоги путіна29 серпня, 00:54 • 16471 перегляди
Вчені виявили висохле давнє озеро з "жовтою цегляною доріжкою" на дні океану01:44 • 14234 перегляди
Водна криза на окупованій Донеччині посилюється: шість міст залишилися без води 03:05 • 15082 перегляди
Атлантична течія на межі зупинки: вчені попереджають про кліматичну катастрофу04:11 • 12465 перегляди
Європейські лідери обговорюють створення 40 км буферної зони між Україною та росією04:31 • 5052 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo05:00 • 15926 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 40552 перегляди
Топ-6 зачісок для школярок: від класичних кіс до "бульбашкових" хвостівVideo28 серпня, 14:30 • 64935 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року28 серпня, 13:37 • 125724 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 202919 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кароль Навроцький
Едгарс Рінкевичс
Гітанас Науседа
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Донецька область
Данія
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 130626 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 160768 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 162764 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 152550 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 183039 перегляди
Х-47М2 «Кинджал»
The Guardian
Financial Times
Шахед-136
Brent

У Києві під час ДТП перекинулось авто поліції: загинув поліцейський

Київ • УНН

 • 276 перегляди

Службовий автомобіль Mitsubishi перекинувся після зіткнення з Renault на перехресті Федорова та Малевича. Загинув правоохоронець, троє осіб травмовані.

У Києві під час ДТП перекинулось авто поліції: загинув поліцейський

У Києві сталося зіткнення автомобіля Renault зі службовим автомобілем поліції, останній у результаті перекинувся. Правоохоронець, який перебував за кермом, загинув. Про це повідомила УНН речниця Нацполіції України Юлія Гірдвіліс.

Сьогодні близько 9:10 на перехресті вулиць Івана Федорова та вулиці Казимира Малевича відбулось зіткнення авто Renault зі службовим авто Mitsubishi, яке рухалось з увімкненими проблисковими маячками, внаслідок чого транспортний засіб перекинувся

- повідомила Гірдвіліс.

Вона зазначила, що загинув працівник поліції Києва.

"Правоохоронець, який перебував за кермом службового авто, від отриманих травм загинув на місці події, ще троє осіб отримали тілесні ушкодження, їх стан стабільний", - сказала Гірдвіліс.

Поліція Києва повідомила, що встановлюються обставини смертельної ДТП за участі правоохоронців.

"На місці події працюють співробітники поліції Києва, працівники ДБР та медики. За даним фактом керівництвом столичної поліції призначено службове розслідування", - повідомили в поліції Києва.

У мережі публікували відео з місця ДТП.

Доповнення

18 серпня на трасі Київ-Одеса сталась ДТП, в якій загинули троє людей, серед них була дитина.

Анна Мурашко

КиївКримінал та НП
