В Киеве во время ДТП перевернулся автомобиль полиции: погиб полицейский

Киев

 • 256 просмотра

Служебный автомобиль Mitsubishi перевернулся после столкновения с Renault на перекрестке Федорова и Малевича. Погиб правоохранитель, трое человек травмированы.

В Киеве во время ДТП перевернулся автомобиль полиции: погиб полицейский

В Киеве произошло столкновение автомобиля Renault со служебным автомобилем полиции, последний в результате перевернулся. Правоохранитель, находившийся за рулем, погиб. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь Нацполиции Украины Юлия Гирдвилис.

Сегодня около 9:10 на перекрестке улиц Ивана Федорова и улицы Казимира Малевича произошло столкновение авто Renault со служебным авто Mitsubishi, которое двигалось с включенными проблесковыми маячками, в результате чего транспортное средство перевернулось

- сообщила Гирдвилис.

Она отметила, что погиб сотрудник полиции Киева.

"Правоохранитель, находившийся за рулем служебного авто, от полученных травм погиб на месте происшествия, еще три человека получили телесные повреждения, их состояние стабильное", - сказала Гирдвилис.

Полиция Киева сообщила, что устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП с участием правоохранителей.

"На месте происшествия работают сотрудники полиции Киева, работники ГБР и медики. По данному факту руководством столичной полиции назначено служебное расследование", - сообщили в полиции Киева.

В сети публиковали видео с места ДТП.

Дополнение

18 августа на трассе Киев-Одесса произошло ДТП, в котором погибли три человека, среди них был ребенок.

Анна Мурашко

КиевКриминал и ЧП
Киев