Гибель полицейского в ДТП в Киеве: ГБР открыло производство

Государственное бюро расследований расследует смертельное ДТП в Киеве, в котором погиб правоохранитель, пишет УНН со ссылкой на ГБР.

Сотрудники ГБР начали уголовное производство по факту смертельного ДТП, в котором погиб правоохранитель. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 286 УК Украины следователи ГБР работают на месте трагедии, выясняют все обстоятельства аварии