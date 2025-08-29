$41.260.06
Эксклюзив
08:48 • 598 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
06:38 • 13853 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
06:25 • 15823 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
05:00 • 22864 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 47446 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 56969 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 130283 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
28 августа, 13:24 • 68781 просмотра
Зеленский поручил МИД выяснить обстоятельства запрета на въезд офицеру ВСУ "Мадяру" в Венгрию
Эксклюзив
28 августа, 11:21 • 77910 просмотра
Драйвер экономики: почему украинская авиация нуждается в большем, чем частичное внимание в рамках Defence City
Эксклюзив
28 августа, 07:27 • 113171 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
Гибель полицейского в ДТП в Киеве: ГБР открыло производство

Киев • УНН

 • 142 просмотра

ГБР начало уголовное производство по факту смертельного ДТП в Киеве, где погиб правоохранитель. Авария произошла на перекрестке улиц Ивана Федорова и Казимира Малевича.

Гибель полицейского в ДТП в Киеве: ГБР открыло производство

Государственное бюро расследований расследует смертельное ДТП в Киеве, в котором погиб правоохранитель, пишет УНН со ссылкой на ГБР.

Сотрудники ГБР начали уголовное производство по факту смертельного ДТП, в котором погиб правоохранитель. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 286 УК Украины следователи ГБР работают на месте трагедии, выясняют все обстоятельства аварии

- говорится в сообщении.

Детали

Как указано, столкновение автомобиля Renault со служебным авто Mitsubishi, которое двигалось с включенными проблесковыми маячками, произошло сегодня в 9:10 на перекрестке улиц Ивана Федорова и улицы Казимира Малевича в Киеве. В результате этого, как отмечается, транспортное средство правоохранителей перевернулось.

"Полицейский, находившийся за рулем служебного авто, от полученных травм погиб на месте происшествия, еще три человека - участники ДТП, получили телесные повреждения, их состояние стабильное", - отметили в ГБР.

В Киеве во время ДТП перевернулся автомобиль полиции: погиб полицейский29.08.25, 10:09 • 1918 просмотров

Юлия Шрамко

КиевКриминал и ЧП
Киев