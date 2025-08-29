Гибель полицейского в ДТП в Киеве: ГБР открыло производство
ГБР начало уголовное производство по факту смертельного ДТП в Киеве, где погиб правоохранитель. Авария произошла на перекрестке улиц Ивана Федорова и Казимира Малевича.
Сотрудники ГБР начали уголовное производство по факту смертельного ДТП, в котором погиб правоохранитель. В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 286 УК Украины следователи ГБР работают на месте трагедии, выясняют все обстоятельства аварии
Как указано, столкновение автомобиля Renault со служебным авто Mitsubishi, которое двигалось с включенными проблесковыми маячками, произошло сегодня в 9:10 на перекрестке улиц Ивана Федорова и улицы Казимира Малевича в Киеве. В результате этого, как отмечается, транспортное средство правоохранителей перевернулось.
"Полицейский, находившийся за рулем служебного авто, от полученных травм погиб на месте происшествия, еще три человека - участники ДТП, получили телесные повреждения, их состояние стабильное", - отметили в ГБР.
