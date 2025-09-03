$41.370.05
Эксклюзив
07:25 • 2906 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
06:20 • 8474 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
06:16 • 13955 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
06:00 • 15069 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
2 сентября, 11:50 • 71175 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 101806 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
2 сентября, 10:24 • 139797 просмотра
Самолет украинской компании "XENA" привлекли к тушению пожаров в ЧерногорииPhotoVideo
Эксклюзив
2 сентября, 08:46 • 150393 просмотра
Требовательные и финансово грамотные: как "поколение Z" бросает вызов банковскому сектору
2 сентября, 08:31 • 80020 просмотра
Освобожден поселок Удачное в Донецкой области - ГенштабVideo
Эксклюзив
2 сентября, 06:00 • 143201 просмотра
В оккупированном Крыму нарастает гуманитарный кризис - постоянный представитель ПрезидентаPhoto
В Киеве автомобиль протаранил другое авто: сообщают о пострадавшем военном

Киев • УНН

 • 1450 просмотра

В Киеве на бульваре Леси Украинки автомобиль протаранил другую машину и скрылся. Пострадавших в результате инцидента нет.

В Киеве автомобиль протаранил другое авто: сообщают о пострадавшем военном

В Печерском районе Киева автомобиль протаранил другую машину и протащил по дороге, после чего скрылся с места происшествия. В соцсетях сообщают, что в результате инцидента пострадал военный, однако правоохранители не подтвердили эту информацию, сообщает УНН со ссылкой на полицию Киева.

Детали

В Киеве на бульваре Леси Украинки автомобиль протаранил другую машину и, столкнув ее со своего пути, скрылся с места происшествия. В полиции Киева сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.

В данном случае обошлось без пострадавших. Обстоятельства инцидента выясняются

- сообщили в полиции Киева.

Также в полиции отказались комментировать информацию от пользователей социальных сетей о якобы сбитии военного во время этого инцидента.

Дополнение

ГБР начало уголовное производство по факту смертельного ДТП в Киеве, где погиб правоохранитель. Авария произошла на перекрестке улиц Ивана Федорова и Казимира Малевича.

В Подольском районе Киева 67-летняя водитель Hyundai наехала на 76-летнего велосипедиста. Пострадавший погиб на месте.

Павел Зинченко

ОбществоКиевПроисшествияАвто
Киев