В Киеве автомобиль протаранил другое авто: сообщают о пострадавшем военном
Киев • УНН
В Киеве на бульваре Леси Украинки автомобиль протаранил другую машину и скрылся. Пострадавших в результате инцидента нет.
В Печерском районе Киева автомобиль протаранил другую машину и протащил по дороге, после чего скрылся с места происшествия. В соцсетях сообщают, что в результате инцидента пострадал военный, однако правоохранители не подтвердили эту информацию, сообщает УНН со ссылкой на полицию Киева.
Детали
В Киеве на бульваре Леси Украинки автомобиль протаранил другую машину и, столкнув ее со своего пути, скрылся с места происшествия. В полиции Киева сообщили, что в результате инцидента никто не пострадал.
В данном случае обошлось без пострадавших. Обстоятельства инцидента выясняются
Также в полиции отказались комментировать информацию от пользователей социальных сетей о якобы сбитии военного во время этого инцидента.
Дополнение
ГБР начало уголовное производство по факту смертельного ДТП в Киеве, где погиб правоохранитель. Авария произошла на перекрестке улиц Ивана Федорова и Казимира Малевича.
В Подольском районе Киева 67-летняя водитель Hyundai наехала на 76-летнего велосипедиста. Пострадавший погиб на месте.