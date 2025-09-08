ДТП зі смертельним наслідком у Києві: військове службове авто врізалось в поліцейських
Київ • УНН
ДБР розслідує смертельну ДТП у Києві, що сталася 8 вересня на вулиці Олени Теліги. Військовий штаб-сержант на службовому авто виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з поліцейським автомобілем, внаслідок чого загинув поліцейський та ще один чоловік.
Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що призвела до загибель правоохоронця. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.
Деталі
Трагедія сталась о 05:50, 8 вересня, на вулиці Олени Теліги у Києві. Штаб-сержант військової частини, керуючи службовим автомобілем, не впорався з керуванням, допустив занос та виїхав на зустрічну смугу.
Там знаходилось службове авто поліції, в якому перебував рядовий поліцейський. Від отриманих травм він загинув на місці. Також не вдалось врятувати іншого чоловіка в тій же машині.
Щодо винуватця ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 415 Кримінального кодексу України (порушення правил водіння чи експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель людини).
Санкція статті передбачає службове обмеження до двох років, обмеження волі від трьох до п’яти років, тримання у дисциплінарному батальйоні до двох років, або позбавлення волі від п’яти до десяти років.
Водночас з’явились фото ДТП - про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.
