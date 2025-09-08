ДТП зі смертельним наслідком у Києві: військове службове авто врізалось в поліцейських

$41.220.13
Ексклюзив
08:37 • 2212 перегляди
Гривня на стероїдах: чому вересень традиційно є місяцем валютного оптимізму та чого чекати на ринку валют
06:26 • 9402 перегляди
росія і білорусь можуть напасти на НАТО в рамках навчань "запад-2025": під загрозою - Сувальський коридор
8 вересня, 00:43 • 16508 перегляди
У понеділок лідери Європи прибудуть у США для обговорення угоди щодо України - Трамп
7 вересня, 16:45 • 31221 перегляди
Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії - Reuters
7 вересня, 05:47 • 55745 перегляди
росія вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)Photo
6 вересня, 19:15 • 71895 перегляди
Положення про посилення покарання для військових за непокору виключать із законопроєкту - Міноборони
Ексклюзив
6 вересня, 12:37 • 78343 перегляди
Нардепа Христенка, якого підозрюють у держзраді, затримали та арештували
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 117616 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
6 вересня, 06:10 • 99310 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto
5 вересня, 16:47 • 54572 перегляди
Новий опалювальний сезон: Свириденко розповіла, наскільки готова інфраструктура
Ракетні програми і виробництво дронів: Умєров анонсував технологічну Ставку для посилення оборони8 вересня, 00:00 • 11241 перегляди
З військових нібито вимагають кошти на одному зі збірних пунктів: з'явилася реакція Сухопутних військ ЗСУ8 вересня, 01:49 • 12734 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto05:30 • 12003 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto06:30 • 10748 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде06:53 • 8070 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде06:53 • 8206 перегляди
Як позбутись мурах в квартирі, на городі та саду: порадиPhoto06:30 • 10803 перегляди
Навіть корупційні злочини не завжди підслідні НАБУ та не завжди підсудні ВАКСу або як виникають підстави для скасування рішення судуPhoto05:30 • 12056 перегляди
Повне місячне затемнення 7 вересня у знаку Риб: що очікує на кожен знак зодіаку
Ексклюзив
6 вересня, 10:49 • 117616 перегляди
Свято Різдва Пресвятої Богородиці 8 вересня: головні традиції і заборониPhoto6 вересня, 06:10 • 99310 перегляди
Дональд Трамп
Олена Сосєдка
Сі Цзіньпін
Олександр Сирський
Володимир Зеленський
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Китай
Київська область
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде06:53 • 8206 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 21885 перегляди
Тисячу разів "так": блогерка Квіткова виходить заміж за футболіста "Динамо" БражкаPhotoVideo6 вересня, 18:22 • 27044 перегляди
Вікторія Бекхем зізналася у боротьбі з вугрями: "Я дуже соромилася сильної висипки"4 вересня, 10:35 • 59102 перегляди
5 історичних фільмів про середньовіччя: що подивитись вересневими вихіднимиVideo4 вересня, 09:16 • 115893 перегляди
Фейкові новини
Шахед-136
Безпілотний літальний апарат
The Guardian
Свіфт

ДТП зі смертельним наслідком у Києві: військове службове авто врізалось в поліцейських

Київ • УНН

 • 1706 перегляди

ДБР розслідує смертельну ДТП у Києві, що сталася 8 вересня на вулиці Олени Теліги. Військовий штаб-сержант на службовому авто виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з поліцейським автомобілем, внаслідок чого загинув поліцейський та ще один чоловік.

ДТП зі смертельним наслідком у Києві: військове службове авто врізалось в поліцейських

Державне бюро розслідувань розпочало кримінальне провадження за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що призвела до загибель правоохоронця. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДБР.

Деталі

Трагедія сталась о 05:50, 8 вересня, на вулиці Олени Теліги у Києві. Штаб-сержант військової частини, керуючи службовим автомобілем, не впорався з керуванням, допустив занос та виїхав на зустрічну смугу.

Там знаходилось службове авто поліції, в якому перебував рядовий поліцейський. Від отриманих травм він загинув на місці. Також не вдалось врятувати іншого чоловіка в тій же машині.

Щодо винуватця ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 415 Кримінального кодексу України (порушення правил водіння чи експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель людини).

Санкція статті передбачає службове обмеження до двох років, обмеження волі від трьох до п’яти років, тримання у дисциплінарному батальйоні до двох років, або позбавлення волі від п’яти до десяти років.

Водночас з’явились фото ДТП - про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Смертельне ДТП у Києві: водій Audi вилетів на зустрічну смугу - поліція07.09.25, 21:38 • 2754 перегляди

Євген Устименко

СуспільствоКиївКримінал та НП
