Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерах
Київ • УНН
За 9 місяців 2025 року правоохоронці зафіксували 1243 правопорушення за керування транспортними засобами у стані сп'яніння, що на 22 більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Найбільше порушень виявлено на Дніпропетровщині, Львівщині та Сумщині.
Лише за дев’ять місяців 2025 року правоохоронці зареєстрували 1243 правопорушень за порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що вже на 22 правопорушення більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Найбільше порушень зафіксовано у Дніпропетровській, Львівській та Сумській областях, а до суду передано вже понад 400 проваджень. Про це журналісту УНН повідомили в Офісі Генерального прокурора у відповідь на запит.
Деталі
Як повідомили в Офісі Генпрокурора, у період з січня по вересень 2025 року в Україні було зареєстровано 1243 кримінальних правопорушень за статтею 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) КК України.
Було закрито 526 проваджень та 403 передано до суду. Найбільше правопорушень було зафіксовано у Дніпропетровській (136), Львівській (89) та Сумській (77) областях.
У 2024 році, за вказаною статтею було зареєстровано 1718 правопорушень, 747 справ було закрито та 599 передано до суду. Минулого року лідерами серед областей за вчиненням вказаних правопорушень були Волинська (115), Дніпропетровська (169), Львівська (134) області.
Окрім того, у минулому році за період січень-вересень, за вказаною статтею було зареєстровано 1221 правопорушень, 482 закрито та 385 направлено до суду.
В Офісі Генерального прокурора також повідомили, що за 9 місяців цього року, за статтею 287 (випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації) КК України, було зареєстровано 52 правопорушення. За аналогічний період 2024 року - 46 правопорушень, а загалом за 2024 рік - 57.
У цьому році було закрито 3 справи, а 12 - передано до суду.
За вказаний період 2024 року було закрито 8 справ, а 12 передано до суду. Загалом за 2024 рік було закрито 12 справ, а 15 - передано до суду.
Окрім того, за статтею 276-1 (здійснення професійної діяльності членом екіпажу або обслуговування повітряного руху диспетчером управління повітряним рухом (диспетчером служби руху) у стані алкогольного сп'яніння або під впливом наркотичних чи психотропних речовин) протягом трьох останніх років не було зафіксовано жодного правопорушення.
