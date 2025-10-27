$42.000.10
Ексклюзив
14:34 • 3638 перегляди
Стане важче купити ліки: українці проти ініціативи скорочення кількості аптек
Ексклюзив
14:25 • 6390 перегляди
Кількість правопорушень за керування у стані сп'яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерах
Ексклюзив
12:53 • 19236 перегляди
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
11:47 • 19568 перегляди
Чи з'явиться у Києві головна новорічна ялинка: коли буде ухвалене рішення
10:46 • 25523 перегляди
Протягом 7–10 днів мають розробити план припинення вогню, але путін навряд чи погодиться на нього - Зеленський
Ексклюзив
27 жовтня, 08:41 • 36423 перегляди
Інцидент з екснардепкою Кормишкіною у Молдові: стали відомі нові подробиці
27 жовтня, 08:31 • 39715 перегляди
Погодинні відключення світла від 1 до 2,5 черги ввели в кількох регіонах, є знеструмлення через негоду - Укренерго
Ексклюзив
27 жовтня, 07:54 • 36170 перегляди
В Одеському СІЗО ув'язнений покінчив із собою
27 жовтня, 07:35 • 34165 перегляди
Трамп: путіну слід було б зосередитися на припиненні війни, а не випробовувати ракети
27 жовтня, 07:17 • 27939 перегляди
Екстрені відключення світла ввели у Києві та низці областей
Кількість боїв за добу зменшилася майже на третину: Генштаб оновив карту бойових дій 27 жовтня, 06:18
Saab планує відкрити в Україні завод з виробництва винищувачів Gripen - FT 27 жовтня, 07:25
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку 09:22
Сідні Свіні дебютує з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером Брауном 11:25
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьми 12:28
Державний біотехнологічний університет під контролем хабарника: схеми, фірми-клони і мільйони з бюджету. Частина 1 13:30
Гривня тримається: чому НБУ стримує різке падіння і що буде з доларом
Ексклюзив
12:53 • 19202 перегляди
Урожай-2025 в Україні: яких культур зібрано найбільше та які основні результати
Ексклюзив
26 жовтня, 10:00 • 89579 перегляди
Нові правила відстрочок від мобілізації з 1 листопада: що треба знати 25 жовтня, 09:55
Час внутрішньої рівноваги серед зовнішніх бур: астропрогноз на тиждень 27 жовтня – 2 листопада
Ексклюзив
25 жовтня, 08:45 • 127165 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Андрій Кудряшов
Руслан Кравченко
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Бельгія
Франція
Державний кордон України
Меган Маркл одягла вбрання за $1600 для святкування Гелловіна з принцом Гаррі і дітьми 12:28
Сідні Свіні дебютює з ефектною стрижкою боб-каре посеред чуток про роман зі Скутером Брауном 11:25
Скандальний принц Ендрю веде переговори про виїзд з Королівського маєтку 09:22
Пінгвіни, що мешкають біля українських попялрників, знесли перше у сезоні яйце 27 жовтня, 00:06
"Фейкові новини": Трамп запевняє, що не планує називати бальну залу у Білому домі на свою честь 25 жовтня, 11:20
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Золото
TikTok

Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерах

Київ • УНН

 • 6444 перегляди

За 9 місяців 2025 року правоохоронці зафіксували 1243 правопорушення за керування транспортними засобами у стані сп'яніння, що на 22 більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Найбільше порушень виявлено на Дніпропетровщині, Львівщині та Сумщині.

Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерах

Лише за дев’ять місяців 2025 року правоохоронці зареєстрували 1243  правопорушень за порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що вже на 22 правопорушення більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Найбільше порушень зафіксовано у Дніпропетровській, Львівській та Сумській областях, а до суду передано вже понад 400 проваджень. Про це журналісту УНН повідомили в Офісі Генерального прокурора у відповідь на запит.

Деталі 

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, у період з січня по вересень 2025 року в Україні було зареєстровано 1243 кримінальних правопорушень за статтею 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) КК України. 

Було закрито 526 проваджень та 403 передано до суду. Найбільше правопорушень було зафіксовано у Дніпропетровській (136), Львівській (89) та Сумській (77) областях. 

ДТП з пасажирським та військовим автобусами: стали відомі деталі події26.10.25, 12:52 • 48233 перегляди

У 2024 році, за вказаною статтею було зареєстровано 1718 правопорушень, 747 справ було закрито та 599 передано до суду. Минулого року лідерами серед областей за вчиненням вказаних правопорушень були Волинська (115), Дніпропетровська (169), Львівська (134) області. 

Окрім того, у минулому році за період січень-вересень, за вказаною статтею було зареєстровано 1221 правопорушень, 482 закрито та 385 направлено до суду. 

В Офісі Генерального прокурора також повідомили, що за 9 місяців цього року, за статтею 287 (випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації) КК України, було зареєстровано 52 правопорушення. За аналогічний період 2024 року - 46 правопорушень, а загалом за 2024 рік - 57. 

У цьому році було закрито 3 справи, а 12 - передано до суду. 

П'яний водій спричинив смертельну ДТП під Одесою: загинула 67-річна жінка - Нацполіція19.10.25, 16:56 • 3804 перегляди

За вказаний період 2024 року було закрито 8 справ, а 12 передано до суду. Загалом за 2024 рік було закрито 12 справ, а 15 - передано до суду. 

Окрім того, за статтею 276-1 (здійснення професійної діяльності членом екіпажу або обслуговування повітряного руху диспетчером управління повітряним рухом (диспетчером служби руху) у стані алкогольного сп'яніння або під впливом наркотичних чи психотропних речовин) протягом трьох останніх років не було зафіксовано жодного правопорушення. 

Одна людина загинула, троє, включно з дитиною - травмовані: смертельна ДТП сталась на Київщині03.10.25, 19:27 • 3696 переглядiв

Павло Башинський

Кримінал та НП
Техніка
Дорожньо-транспортна пригода
Львівська область
Сумська область
Волинська область
Дніпропетровська область
Україна