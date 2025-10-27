Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерах

За 9 місяців 2025 року правоохоронці зафіксували 1243 правопорушення за керування транспортними засобами у стані сп'яніння, що на 22 більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Найбільше порушень виявлено на Дніпропетровщині, Львівщині та Сумщині.