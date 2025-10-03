Одна людина загинула, троє, включно з дитиною - травмовані: смертельна ДТП сталась на Київщині
Київ • УНН
На Київщині водій Mercedes-Benz виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Volkswagen. Внаслідок ДТП загинув 52-річний водій Volkswagen, а троє пасажирів, включаючи 16-річну дівчину, госпіталізовані.
Під Києвом водій Mercedes-Benz виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з Volkswagen. Внаслідок аварії загинув 52-річний водій Volkswagen, а троє пасажирів - серед яких неповнолітня - госпіталізовані. Про це пише УНН із посиланням на Поліцію Київської області.
Деталі
Аварія сталася в селі Бране Поле. Правоохоронці попередньо встановили, що 30-річний водій Mercedes-Benz не впорався з керуванням і виїхав на смугу зустрічного руху, де зіштовхнувся з автомобілем Volkswagen.
На жаль, внаслідок ДТП 52-річний водій Volkswagen загинув на місці події. Пасажири вказаного автомобіля — 16-річна дівчина, 53-річна жінка та 51-річний чоловік ушпиталені. Поліцейські затримали керманича Mercedes-Benz в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України
Маршрутка зіткнулася з вантажівкою під Львовом: 8 пасажирів отримали травми03.10.25, 17:01 • 1816 переглядiв