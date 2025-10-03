Маршрутка зіткнулася з вантажівкою під Львовом: 8 пасажирів отримали травми
Київ • УНН
Під Львовом сталася ДТП за участю маршрутки та вантажівки Volvo. Внаслідок зіткнення 8 пасажирів маршрутки, серед яких 14-річний хлопець, госпіталізовані.
Під Львовом сталося зіткнення маршрутки з вантажівкою, травмовано 8 пасажирів громадського транспорту, у тому числі одного неповнолітнього, поліцейські встановлюють обставини, повідомили у ГУНП у Львівській області у п'ятницю, пише УНН.
Деталі
ДТП сталася сьогодні, 3 жовтня, близько 15:15, на автодорозі "Східний під’їзд до міста Львова" поблизу села Гамаліївка Львівського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення вантажівки Volvo, якою керував 60-річний житель Житомира, та автобуса БАЗ, який є маршрутним таксі міжміського значення, під керуванням 53-річного водія з Львівщини.
Станом на 16:30 вісім пасажирів маршрутки, серед яких 14-річний хлопець, дані яких уточнюються, доставлені до медичних закладів. Їхні діагнози встановлюються
На місці події працюють поліцейські.
Правоохоронці встановлюють обставини, вирішується питання правової кваліфікації події.
