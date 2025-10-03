$41.280.05
Ексклюзив
12:39 • 11355 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
12:36 • 14978 перегляди
Що буде з курсом долара та євро: прогноз на 2026 рік
10:33 • 13025 перегляди
росіяни здійснили наймасштабнішу атаку на газовидобувну інфраструктуру України - Нафтогаз
Ексклюзив
09:51 • 26326 перегляди
Національне військове кладовище: коли добудують другий комплекс та нові деталі
Ексклюзив
09:02 • 28691 перегляди
Ціна мрії: скільки коштує виростити професійного футболістаPhoto
3 жовтня, 08:00 • 19070 перегляди
Блекаут на ЗАЕС: в Міненерго заявили, що днями росіяни вже ремонтували один з дизель-генераторів
3 жовтня, 07:29 • 19498 перегляди
рф вночі атакувала енергетику в кількох областях: під удар потрапила і газотранспортна інфраструктура
3 жовтня, 06:22 • 16056 перегляди
Шатдаун у США загрожує затримками постачання зброї Україні - The Telegraph
3 жовтня, 06:14 • 15313 перегляди
Вибори у Чехії: популістська партія Бабіша лідирує в опитуваннях, але у дрібніших партій - ключі до уряду
2 жовтня, 23:18 • 18174 перегляди
Поставки американських ракет Tomahawk в Україну малоймовірні - Reuters
Маршрутка зіткнулася з вантажівкою під Львовом: 8 пасажирів отримали травми

Київ • УНН

 • 546 перегляди

Під Львовом сталася ДТП за участю маршрутки та вантажівки Volvo. Внаслідок зіткнення 8 пасажирів маршрутки, серед яких 14-річний хлопець, госпіталізовані.

Маршрутка зіткнулася з вантажівкою під Львовом: 8 пасажирів отримали травми

Під Львовом сталося зіткнення маршрутки з вантажівкою, травмовано 8 пасажирів громадського транспорту, у тому числі одного неповнолітнього, поліцейські встановлюють обставини, повідомили у ГУНП у Львівській області у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

ДТП сталася сьогодні, 3 жовтня, близько 15:15, на автодорозі "Східний під’їзд до міста Львова" поблизу села Гамаліївка Львівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення вантажівки Volvo, якою керував 60-річний житель Житомира, та автобуса БАЗ, який є маршрутним таксі міжміського значення, під керуванням 53-річного водія з Львівщини.

Станом на 16:30 вісім пасажирів маршрутки, серед яких 14-річний хлопець, дані яких уточнюються, доставлені до медичних закладів. Їхні діагнози встановлюються

- повідомили у поліції.

На місці події працюють поліцейські.

Правоохоронці встановлюють обставини, вирішується питання правової кваліфікації події.

На Київщині моторошна ДТП за участю маршрутки: одна людина загинула, ще одну затисло в пошкодженій машині29.09.25, 13:14 • 2294 перегляди

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Львівська область
Житомир
Львів