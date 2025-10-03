Маршрутка столкнулась с грузовиком под Львовом: 8 пассажиров получили травмы

Под Львовом произошло столкновение маршрутки с грузовиком, травмированы 8 пассажиров общественного транспорта, в том числе один несовершеннолетний, полицейские устанавливают обстоятельства, сообщили в ГУНП во Львовской области в пятницу, пишет УНН.

ДТП произошло сегодня, 3 октября, около 15:15, на автодороге "Восточный подъезд к городу Львову" вблизи села Гамалеевка Львовского района.

Как предварительно установили правоохранители, произошло столкновение грузовика Volvo, которым управлял 60-летний житель Житомира, и автобуса БАЗ, являющегося маршрутным такси междугороднего значения, под управлением 53-летнего водителя из Львовской области.

По состоянию на 16:30 восемь пассажиров маршрутки, среди которых 14-летний парень, данные которых уточняются, доставлены в медицинские учреждения. Их диагнозы устанавливаются