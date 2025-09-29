В Киевской области жуткое ДТП с участием маршрутки: один человек погиб, еще одного зажало в поврежденной машине
Киев • УНН
В Киевской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного такси вблизи с. Червоное. Один человек погиб, еще одного деблокировали спасатели, всего госпитализированы четыре человека.
Специалистам понадобилось пожарно-спасательное оборудование для того, чтобы деблокировать пострадавшего в ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутного такси на территории Киевской области. Сейчас известно также о гибели одного из участников инцидента.
Передает УНН со ссылкой на ГСЧС Киевщины.
Подробности
По данным службы ГСЧС в Киевской области, 29 сентября в 11:01 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии вблизи с. Червоное, Ковалевской территориальной общины.
Установлено, что произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и маршрутного такси.
На место вызова направлены спасатели 30-й Государственной пожарно-спасательной части г. Фастов: 8 человек личного состава и 2 единицы техники. Специалисты зафиксировали аварию:
- один человек погиб;
- также один из участников ДТП был зажат в автомобиле и нуждался в деблокации.
С помощью механизированного пожарно-спасательного оборудования спасатели деблокировали пострадавшего.
Всего в результате ДТП в Фастовскую центральную районную больницу госпитализированы 4 человека, один из которых от госпитализации отказался до прибытия подразделений ГСЧС.
Напомним
Во Львовской области автомобиль попал в ДТП при обгоне грузовика. Трое пассажиров легковушки: новорожденная и пятилетняя девочки и семилетний мальчик получили телесные повреждения.
