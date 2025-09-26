Водійка не впоралася з керуванням при обгоні вантажівки: у ДТП травмувалося 3 дітей, у тому числі немовля
Київ • УНН
На Львівщині 25 вересня водійка Audi під час обгону вантажівки з'їхала в кювет. Внаслідок ДТП травмовано трьох дітей: новонароджену, п'ятирічну дівчаток та семирічного хлопчика.
У Львівській області автомобіль потрапив ДТП при обгоні вантажівки, травмувалися троє дітей, у тому числі новонароджена дитина, відкрито кримінальне провадження, повідомили у ГУНП в області, пише УНН.
Деталі
ДТП сталася 25 вересня, близько 14:10, в селі Олексичі Стрийського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, "водійка автомобіля Audi, 29-річна жителька одного з сіл району, під час обгону попутної вантажівки не впоралася з керуванням та з’їхала в кювет".
"Внаслідок ДТП троє пасажирів легковика: новонароджена та п’ятирічна дівчинки й семирічний хлопчик отримали тілесні ушкодження", - повідомили у поліції.
Травмованих, як зазначається, доставили до медичного закладу.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про оголошення підозр у 178 кримінальних провадженнях щодо ДТП з тяжкими наслідками, розслідування яких тривало понад 3-5 років. У результаті цим ДТП загинуло 69 людей, з них 3 дитини, та 99 отримали тяжкі травми, у тому числі 9 дітей.