"Крапка у роках безкарності": Кравченко повідомив про підозри у 178 справах за фактами ДТП з тяжкими наслідками

Київ • УНН

 • 292 перегляди

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про оголошення підозр у 178 кримінальних провадженнях щодо ДТП з тяжкими наслідками, розслідування яких тривало понад 3-5 років. Внаслідок цих аварій загинуло 69 людей, з них 3 дитини, та 99 отримали тяжкі травми, включаючи 9 дітей.

"Крапка у роках безкарності": Кравченко повідомив про підозри у 178 справах за фактами ДТП з тяжкими наслідками

Після аудиту 178 кримінальних проваджень щодо дорожньо-транспортних пригод із тяжкими наслідками, розслідування яких тривало понад 3-5 років, у всіх справах було оголошено підозри. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає УНН.

Деталі

Кравченко розповів, що минулого місяця доручив провести аудит усіх кримінальних проваджень за фактами ДТП з тяжкими наслідками, де слідство тривало понад 3–5 років.

Картина виявилась невтішною: 178 справ фактично не рухалися. У цих аваріях загинули 69 людей, серед них 3 дитини. Ще 99 людей отримали тяжкі травми, у тому числі 9 дітей

- вказав Генпрокурор.

За його словами, за минулий тиждень у всіх 178 справах оголошено підозри:

• 159 підозр водіям за ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху;

• 18 підозр водіям у стані алкогольного спʼяніння — ст. 286-1 КК України;

• 1 підозра за ст. 287 КК України — випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів;

• 1 підозра за ст. 288 КК України — порушення правил, що стосуються убезпечення дорожнього руху.

Збиття жінки прокурором у Києві: Генпрокурор розповів, що особисто представлятиме обвинувачення 22.09.25, 16:19 • 2926 переглядiв

Кравченко зауважив, що головні причини смертельних ДТП це порушення правил дорожнього руху і водіння у стані сп’яніння. 

Генпрокурор також розповів про низку ДТП, які закінчились трагедіями:

  1. Звичайний пішохідний перехід. Жінка переходила дорогу, де мала бути у безпеці. Водій позашляховика перевищив швидкість і збив її на смерть.
    1. Лобове зіткнення через необачність. Водійка «Audi A6» виїхала на зустрічну смугу. Дві малолітні дівчинки, пасажирки іншого авто, отримали тяжкі травми, які несли загрозу їхньому життю.
      1. Алкоголь за кермом. Водій вантажівки сів за кермо у стані сильного сп’яніння, не впорався з керуванням та зіткнувся з легковиком. Загинули двоє дорослих, маленька дитина залишилась сиротою.
        1. Халатність чиновників. Службові особи Сумського облавтодору прозвітували про встановлення знаків на зруйнованому мосту, якого не позначили належним чином. Автомобіль із двома військовими злетів у річку — обидва загинули.
          1. ДТП із маршруткою. Водій перевищив швидкість, не впорався з керуванням та врізався у відбійник. Пасажири — звичайні люди, які їхали з роботи, — отримали тяжкі травми.
            1. Велосипедист на узбіччі. П’яний водій легковика виїхав з дороги й збив хлопця, який повертався додому з тренування. Хлопець помер на місці.

              "Кожен, хто вбив або зґвалтував дитину повинен отримати довічне" - Генпрокурор Кравченко про вирок Косову22.09.25, 16:03 • 3205 переглядiв

              "Ці справи роками залишались без підозрюваних, судів і вироків. Такого більше не буде", - запевнив Генеральний прокурор.

              Тепер, за його словами, усі 178 проваджень перебувають під контролем Офісу Генерального прокурора та керівників обласних прокуратур.

              Наш обов’язок — відновити справедливість для кожної сім’ї, яка втратила близьких у ДТП. І справедливість означає одне: покарання для винних і захист постраждалих,на жаль в багатьох випадках, посмертний

              - запевнив Генеральний прокурор. 

              Доповнення 

              За даними патрульної поліції, з січня по серпень в Україні внаслідок ДТП загинули 1968 осіб, з них 119 дітей, та було травмовано 20463 людини. Найчастіше у ДТП гинули через порушення швидкості руху (1062 особи). Другою причиною, за кількістю загиблих, є виїзд на смугу зустрічного руху, не пов'язаний з обгоном (129 осіб). На третьому місці цієї сумної статистики - порушення правил під час зміни напрямку руху, не пов'язане з перестроюванням (101 особа). За цьогорічної статистики найбільша кількість ДТП трапляється між 16 та 19 годинами, а найнебезпечнішим днем тижня є п’ятниця.

              Тетяна Краєвська

              СуспільствоКримінал та НП
              Руслан Кравченко
              Генеральний прокурор (Україна)