"Крапка у роках безкарності": Кравченко повідомив про підозри у 178 справах за фактами ДТП з тяжкими наслідками
Київ • УНН
Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про оголошення підозр у 178 кримінальних провадженнях щодо ДТП з тяжкими наслідками, розслідування яких тривало понад 3-5 років. Внаслідок цих аварій загинуло 69 людей, з них 3 дитини, та 99 отримали тяжкі травми, включаючи 9 дітей.
Після аудиту 178 кримінальних проваджень щодо дорожньо-транспортних пригод із тяжкими наслідками, розслідування яких тривало понад 3-5 років, у всіх справах було оголошено підозри. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає УНН.
Деталі
Кравченко розповів, що минулого місяця доручив провести аудит усіх кримінальних проваджень за фактами ДТП з тяжкими наслідками, де слідство тривало понад 3–5 років.
Картина виявилась невтішною: 178 справ фактично не рухалися. У цих аваріях загинули 69 людей, серед них 3 дитини. Ще 99 людей отримали тяжкі травми, у тому числі 9 дітей
За його словами, за минулий тиждень у всіх 178 справах оголошено підозри:
• 159 підозр водіям за ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху;
• 18 підозр водіям у стані алкогольного спʼяніння — ст. 286-1 КК України;
• 1 підозра за ст. 287 КК України — випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів;
• 1 підозра за ст. 288 КК України — порушення правил, що стосуються убезпечення дорожнього руху.
Кравченко зауважив, що головні причини смертельних ДТП це порушення правил дорожнього руху і водіння у стані сп’яніння.
Генпрокурор також розповів про низку ДТП, які закінчились трагедіями:
- Звичайний пішохідний перехід. Жінка переходила дорогу, де мала бути у безпеці. Водій позашляховика перевищив швидкість і збив її на смерть.
- Лобове зіткнення через необачність. Водійка «Audi A6» виїхала на зустрічну смугу. Дві малолітні дівчинки, пасажирки іншого авто, отримали тяжкі травми, які несли загрозу їхньому життю.
- Алкоголь за кермом. Водій вантажівки сів за кермо у стані сильного сп’яніння, не впорався з керуванням та зіткнувся з легковиком. Загинули двоє дорослих, маленька дитина залишилась сиротою.
- Халатність чиновників. Службові особи Сумського облавтодору прозвітували про встановлення знаків на зруйнованому мосту, якого не позначили належним чином. Автомобіль із двома військовими злетів у річку — обидва загинули.
- ДТП із маршруткою. Водій перевищив швидкість, не впорався з керуванням та врізався у відбійник. Пасажири — звичайні люди, які їхали з роботи, — отримали тяжкі травми.
- Велосипедист на узбіччі. П’яний водій легковика виїхав з дороги й збив хлопця, який повертався додому з тренування. Хлопець помер на місці.
"Ці справи роками залишались без підозрюваних, судів і вироків. Такого більше не буде", - запевнив Генеральний прокурор.
Тепер, за його словами, усі 178 проваджень перебувають під контролем Офісу Генерального прокурора та керівників обласних прокуратур.
Наш обов’язок — відновити справедливість для кожної сім’ї, яка втратила близьких у ДТП. І справедливість означає одне: покарання для винних і захист постраждалих,на жаль в багатьох випадках, посмертний
Доповнення
За даними патрульної поліції, з січня по серпень в Україні внаслідок ДТП загинули 1968 осіб, з них 119 дітей, та було травмовано 20463 людини. Найчастіше у ДТП гинули через порушення швидкості руху (1062 особи). Другою причиною, за кількістю загиблих, є виїзд на смугу зустрічного руху, не пов'язаний з обгоном (129 осіб). На третьому місці цієї сумної статистики - порушення правил під час зміни напрямку руху, не пов'язане з перестроюванням (101 особа). За цьогорічної статистики найбільша кількість ДТП трапляється між 16 та 19 годинами, а найнебезпечнішим днем тижня є п’ятниця.