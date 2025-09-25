$41.380.00
В Україні з початку року у ДТП загинуло понад 1900 людей, з них 119 дітей

Київ • УНН

 • 452 перегляди

З січня по серпень 2023 року в Україні в ДТП загинули 1968 людей, включаючи 119 дітей, та травмовано 20463 особи. Найчастіше причиною загибелі було перевищення швидкості.

В Україні з початку року у ДТП загинуло понад 1900 людей, з них 119 дітей

За даними патрульної поліції, з січня по серпень в Україні внаслідок ДТП загинули 1968 осіб, з них 119 дітей, та було травмовано 20463 людини. Про це повідомляє Укравтопром, пише УНН.

Деталі

Загальна кількість ДТП з загиблими та/або травмованими - 16423 випадка. Найчастіше у ДТП гинули через порушення швидкості руху (1062 особи).

Другою причиною, за кількістю загиблих, є виїзд на смугу зустрічного руху, не пов'язаний з обгоном (129 осіб). На третьому місці цієї сумної статистики - порушення правил під час зміни напрямку руху, не пов'язане з перестроюванням (101 особа).

За цьогорічної статистики найбільша кількість ДТП трапляється між 16 та 19 годинами, а найнебезпечнішим днем тижня є п’ятниця.

Ольга Розгон

СуспільствоАвто
Україна