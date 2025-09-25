В Украине с начала года в ДТП погибло более 1900 человек, из них 119 детей
С января по август 2023 года в Украине в ДТП погибли 1968 человек, включая 119 детей, и травмированы 20463 человека. Чаще всего причиной гибели было превышение скорости.
Общее количество ДТП с погибшими и/или травмированными – 16423 случая. Чаще всего в ДТП погибали из-за нарушения скорости движения (1062 человека).
Второй причиной, по количеству погибших, является выезд на полосу встречного движения, не связанный с обгоном (129 человек). На третьем месте этой печальной статистики – нарушение правил при изменении направления движения, не связанное с перестроением (101 человек).
По статистике этого года наибольшее количество ДТП происходит между 16 и 19 часами, а самым опасным днем недели является пятница.
