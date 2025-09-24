$41.380.00
Эксклюзив
10:07 • 1132 просмотра
Трамп впервые заговорил о возвращении Украиной границ 91-го года: эксперт прокомментировал изменение риторики президента США
Эксклюзив
08:38 • 10977 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
07:25 • 11007 просмотра
Опасный прецедент: Верховный Суд подтвердил, что права акционеров банков не защищены
06:56 • 13385 просмотра
Генсек ООН: более 14 тысяч мирных жителей погибли в Украине, сотни детей - пора остановить это
06:43 • 12643 просмотра
100 Тб данных и переписка аксенова: разведка повторно взломала серверы оккупационных властей в Крыму
23 сентября, 19:19 • 25356 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 43583 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 35250 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 32700 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 67828 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Теги
Авторы
ВОЗ предупредила о глобальной проблеме с лекарствами, которая затронет миллионы. Что произошло09:04 • 5898 просмотра
"Голова кругом": когда головокружение не только об усталости
Эксклюзив
08:38 • 10965 просмотра
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto05:30 • 19905 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto05:16 • 28877 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 67824 просмотра
В Днепропетровской области в результате ДТП с участием полицейского погиб водитель скутера, травмирован ребенок

Киев • УНН

 • 120 просмотра

В Днепропетровской области сотрудник полиции на собственном автомобиле столкнулся со скутером на перекрестке. В результате ДТП водитель скутера погиб, 14-летний пассажир госпитализирован.

В Днепропетровской области в результате ДТП с участием полицейского погиб водитель скутера, травмирован ребенок

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 23 сентября около 22:00 на Левобережье в Каменском. Погиб водитель скутера, пострадал ребенок. Об этом сообщает полиция Днепропетровщины, пишет УНН.

Детали

Предварительно установлено, что сотрудник Каменского районного управления полиции, управляя собственным автомобилем, двигался по главной дороге ул. Строителей в направлении проспекта Героев АТО. В это время водитель скутера выехал со второстепенной дороги просп. Металлургов, в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП, предварительно - водитель скутера, погиб. 14-летний парень – предварительно, пассажир скутера, доставлен в больницу.

У полицейского признаков опьянения не обнаружено. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Досудебное расследование дорожно-транспортного происшествия будет осуществлять территориальное управление Государственного бюро расследований.

Пьяному работнику ТЦК, который в Тернополе совершил серию ДТП, объявили о подозрении18.09.25, 17:58 • 13648 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Днепропетровская область
Каменское