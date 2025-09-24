В Днепропетровской области в результате ДТП с участием полицейского погиб водитель скутера, травмирован ребенок
В Днепропетровской области сотрудник полиции на собственном автомобиле столкнулся со скутером на перекрестке. В результате ДТП водитель скутера погиб, 14-летний пассажир госпитализирован.
Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 23 сентября около 22:00 на Левобережье в Каменском. Погиб водитель скутера, пострадал ребенок. Об этом сообщает полиция Днепропетровщины, пишет УНН.
Предварительно установлено, что сотрудник Каменского районного управления полиции, управляя собственным автомобилем, двигался по главной дороге ул. Строителей в направлении проспекта Героев АТО. В это время водитель скутера выехал со второстепенной дороги просп. Металлургов, в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП, предварительно - водитель скутера, погиб. 14-летний парень – предварительно, пассажир скутера, доставлен в больницу.
У полицейского признаков опьянения не обнаружено. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.
Досудебное расследование дорожно-транспортного происшествия будет осуществлять территориальное управление Государственного бюро расследований.
