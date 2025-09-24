На Дніпропетровщині внаслідок ДТП за участю поліцейського загинув водій скутера, травмовано дитину
Київ • УНН
На Дніпропетровщині співробітник поліції на власному авто зіткнувся зі скутером на перехресті. Внаслідок ДТП водій скутера загинув, 14-річний пасажир госпіталізований.
Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 23 вересня близько 22:00 на Лівобережжі у Кам’янському. Загинув водій скутера, постраждала дитина. Про це повідомляє поліції Дніпропетровщини, пише УНН.
Деталі
Попередньо встановлено, що співробітник Кам’янського районного управління поліції, керуючи власним автомобілем, рухався по головній дорозі вул. Будівельників у напрямку проспекту Героїв АТО. У цей час водій скутера виїхав з другорядної дороги просп. Металургів, унаслідок чого сталося зіткнення. Внаслідок ДТП, попередньо - водій скутера, загинув. 14-річний хлопець – попередньо, пасажир скутера, доставлений до лікарні.
У поліцейського ознак сп’яніння не виявлено. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Досудове розслідування дорожньо-транспортної пригоди здійснюватиме територіальне управління Державного бюро розслідувань.
