На Дніпропетровщині внаслідок ДТП за участю поліцейського загинув водій скутера, травмовано дитину

Ексклюзив
10:07 • 954 перегляди
Трамп уперше заговорив про повернення Україною кордонів 91-го року: експерт прокоментував зміну риторики президента США
Ексклюзив
08:38 • 10733 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
07:25 • 10882 перегляди
Небезпечний прецедент: Верховний Суд підтвердив, що права акціонерів банків не захищені
06:56 • 13267 перегляди
Генсек ООН: понад 14 тисяч мирних жителів загинули в Україні, сотні дітей - настав час зупинити це
06:43 • 12555 перегляди
100 Тб даних і переписка аксьонова: розвідка повторно зламала сервери окупаційної влади в Криму
23 вересня, 19:19 • 25294 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 43525 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 35226 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 32684 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 67708 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Популярнi новини
лавров прибув до Нью-Йорка на 80-ту сесію Генасамблеї ООН24 вересня, 01:25 • 22202 перегляди
На 88-му році життя померла кіноакторка Клаудія КардиналеPhoto24 вересня, 02:37 • 22793 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto05:16 • 28475 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto05:30 • 19514 перегляди
У рф повідомляють про нову атаку на нафтохімічний комплекс у БашкортостаніPhotoVideo06:00 • 20067 перегляди
ВООЗ попередив про глобальну проблему з ліками, яка торкнеться мільйонів. Що сталось09:04 • 5638 перегляди
"Голова обертом": коли запаморочення не лише про втому
Ексклюзив
08:38 • 10742 перегляди
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митцівPhoto05:30 • 19692 перегляди
Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактикаPhoto05:16 • 28657 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 67711 перегляди
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови23 вересня, 12:00 • 29541 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 89998 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 50255 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 64710 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 116319 перегляди
На Дніпропетровщині внаслідок ДТП за участю поліцейського загинув водій скутера, травмовано дитину

Київ • УНН

 • 34 перегляди

На Дніпропетровщині співробітник поліції на власному авто зіткнувся зі скутером на перехресті. Внаслідок ДТП водій скутера загинув, 14-річний пасажир госпіталізований.

На Дніпропетровщині внаслідок ДТП за участю поліцейського загинув водій скутера, травмовано дитину

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася 23 вересня близько 22:00 на Лівобережжі у Кам’янському. Загинув водій скутера, постраждала дитина. Про це повідомляє поліції Дніпропетровщини, пише УНН.

Деталі

Попередньо встановлено, що співробітник Кам’янського районного управління поліції, керуючи власним автомобілем, рухався по головній дорозі вул. Будівельників у напрямку проспекту Героїв АТО. У цей час водій скутера виїхав з другорядної дороги просп. Металургів, унаслідок чого сталося зіткнення. Внаслідок ДТП, попередньо - водій скутера, загинув. 14-річний хлопець – попередньо, пасажир скутера, доставлений до лікарні.

У поліцейського ознак сп’яніння не виявлено. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Досудове розслідування дорожньо-транспортної пригоди здійснюватиме територіальне управління Державного бюро розслідувань.

П’яному працівнику ТЦК, який у Тернополі спричинив серію ДТП, оголосили про підозру18.09.25, 17:58 • 13648 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Дніпропетровська область
Кам'янське