"Точка в годах безнаказанности": Кравченко сообщил о подозрениях по 178 делам по фактам ДТП с тяжкими последствиями

Киев • УНН

 • 282 просмотра

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил об объявлении подозрений в 178 уголовных производствах по ДТП с тяжкими последствиями, расследование которых длилось более 3-5 лет. В результате этих аварий погибло 69 человек, из них 3 ребенка, и 99 получили тяжелые травмы, включая 9 детей.

"Точка в годах безнаказанности": Кравченко сообщил о подозрениях по 178 делам по фактам ДТП с тяжкими последствиями

После аудита 178 уголовных производств по дорожно-транспортным происшествиям с тяжелыми последствиями, расследование которых длилось более 3-5 лет, по всем делам были объявлены подозрения. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.

Подробности

Кравченко рассказал, что в прошлом месяце поручил провести аудит всех уголовных производств по фактам ДТП с тяжелыми последствиями, где следствие длилось более 3–5 лет.

Картина оказалась неутешительной: 178 дел фактически не двигались. В этих авариях погибли 69 человек, среди них 3 ребенка. Еще 99 человек получили тяжелые травмы, в том числе 9 детей

- указал Генпрокурор.

По его словам, за прошедшую неделю по всем 178 делам объявлены подозрения:

• 159 подозрений водителям по ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения;

• 18 подозрений водителям в состоянии алкогольного опьянения — ст. 286-1 УК Украины;

• 1 подозрение по ст. 287 УК Украины — выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств;

• 1 подозрение по ст. 288 УК Украины — нарушение правил, касающихся обеспечения безопасности дорожного движения.

Сбитие женщины прокурором в Киеве: Генпрокурор рассказал, что лично будет представлять обвинение22.09.25, 16:19 • 2926 просмотров

Кравченко отметил, что главные причины смертельных ДТП это нарушение правил дорожного движения и вождение в состоянии опьянения. 

Генпрокурор также рассказал о ряде ДТП, которые закончились трагедиями:

  1. Обычный пешеходный переход. Женщина переходила дорогу, где должна была быть в безопасности. Водитель внедорожника превысил скорость и сбил ее насмерть.
    1. Лобовое столкновение по неосторожности. Водитель «Audi A6» выехала на встречную полосу. Две малолетние девочки, пассажирки другого авто, получили тяжелые травмы, которые несли угрозу их жизни.
      1. Алкоголь за рулем. Водитель грузовика сел за руль в состоянии сильного опьянения, не справился с управлением и столкнулся с легковушкой. Погибли двое взрослых, маленький ребенок остался сиротой.
        1. Халатность чиновников. Должностные лица Сумского облавтодора отчитались об установке знаков на разрушенном мосту, который не был обозначен должным образом. Автомобиль с двумя военными слетел в реку — оба погибли.
          1. ДТП с маршруткой. Водитель превысил скорость, не справился с управлением и врезался в отбойник. Пассажиры — обычные люди, которые ехали с работы, — получили тяжелые травмы.
            1. Велосипедист на обочине. Пьяный водитель легковушки выехал с дороги и сбил парня, который возвращался домой с тренировки. Парень умер на месте.

              "Каждый, кто убил или изнасиловал ребенка, должен получить пожизненное" - Генпрокурор Кравченко о приговоре Косову22.09.25, 16:03 • 3205 просмотров

              "Эти дела годами оставались без подозреваемых, судов и приговоров. Такого больше не будет", - заверил Генеральный прокурор.

              Теперь, по его словам, все 178 производств находятся под контролем Офиса Генерального прокурора и руководителей областных прокуратур.

              Наш долг — восстановить справедливость для каждой семьи, которая потеряла близких в ДТП. И справедливость означает одно: наказание для виновных и защита пострадавших, к сожалению во многих случаях, посмертная

              - заверил Генеральный прокурор. 

              Дополнение 

              По данным патрульной полиции, с января по август в Украине в результате ДТП погибли 1968 человек, из них 119 детей, и были травмированы 20463 человека. Чаще всего в ДТП погибали из-за нарушения скорости движения (1062 человека). Второй причиной, по количеству погибших, является выезд на полосу встречного движения, не связанный с обгоном (129 человек). На третьем месте этой печальной статистики - нарушение правил при изменении направления движения, не связанное с перестроением (101 человек). По статистике этого года наибольшее количество ДТП происходит между 16 и 19 часами, а самым опасным днем недели является пятница.

              Татьяна Краевская

              ОбществоКриминал и ЧП
              Руслан Кравченко
              Генеральный прокурор Украины