"Точка в годах безнаказанности": Кравченко сообщил о подозрениях по 178 делам по фактам ДТП с тяжкими последствиями
Киев • УНН
Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил об объявлении подозрений в 178 уголовных производствах по ДТП с тяжкими последствиями, расследование которых длилось более 3-5 лет. В результате этих аварий погибло 69 человек, из них 3 ребенка, и 99 получили тяжелые травмы, включая 9 детей.
После аудита 178 уголовных производств по дорожно-транспортным происшествиям с тяжелыми последствиями, расследование которых длилось более 3-5 лет, по всем делам были объявлены подозрения. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает УНН.
Подробности
Кравченко рассказал, что в прошлом месяце поручил провести аудит всех уголовных производств по фактам ДТП с тяжелыми последствиями, где следствие длилось более 3–5 лет.
Картина оказалась неутешительной: 178 дел фактически не двигались. В этих авариях погибли 69 человек, среди них 3 ребенка. Еще 99 человек получили тяжелые травмы, в том числе 9 детей
По его словам, за прошедшую неделю по всем 178 делам объявлены подозрения:
• 159 подозрений водителям по ст. 286 УК Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения;
• 18 подозрений водителям в состоянии алкогольного опьянения — ст. 286-1 УК Украины;
• 1 подозрение по ст. 287 УК Украины — выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств;
• 1 подозрение по ст. 288 УК Украины — нарушение правил, касающихся обеспечения безопасности дорожного движения.
Кравченко отметил, что главные причины смертельных ДТП это нарушение правил дорожного движения и вождение в состоянии опьянения.
Генпрокурор также рассказал о ряде ДТП, которые закончились трагедиями:
- Обычный пешеходный переход. Женщина переходила дорогу, где должна была быть в безопасности. Водитель внедорожника превысил скорость и сбил ее насмерть.
- Лобовое столкновение по неосторожности. Водитель «Audi A6» выехала на встречную полосу. Две малолетние девочки, пассажирки другого авто, получили тяжелые травмы, которые несли угрозу их жизни.
- Алкоголь за рулем. Водитель грузовика сел за руль в состоянии сильного опьянения, не справился с управлением и столкнулся с легковушкой. Погибли двое взрослых, маленький ребенок остался сиротой.
- Халатность чиновников. Должностные лица Сумского облавтодора отчитались об установке знаков на разрушенном мосту, который не был обозначен должным образом. Автомобиль с двумя военными слетел в реку — оба погибли.
- ДТП с маршруткой. Водитель превысил скорость, не справился с управлением и врезался в отбойник. Пассажиры — обычные люди, которые ехали с работы, — получили тяжелые травмы.
- Велосипедист на обочине. Пьяный водитель легковушки выехал с дороги и сбил парня, который возвращался домой с тренировки. Парень умер на месте.
"Эти дела годами оставались без подозреваемых, судов и приговоров. Такого больше не будет", - заверил Генеральный прокурор.
Теперь, по его словам, все 178 производств находятся под контролем Офиса Генерального прокурора и руководителей областных прокуратур.
Наш долг — восстановить справедливость для каждой семьи, которая потеряла близких в ДТП. И справедливость означает одно: наказание для виновных и защита пострадавших, к сожалению во многих случаях, посмертная
Дополнение
По данным патрульной полиции, с января по август в Украине в результате ДТП погибли 1968 человек, из них 119 детей, и были травмированы 20463 человека. Чаще всего в ДТП погибали из-за нарушения скорости движения (1062 человека). Второй причиной, по количеству погибших, является выезд на полосу встречного движения, не связанный с обгоном (129 человек). На третьем месте этой печальной статистики - нарушение правил при изменении направления движения, не связанное с перестроением (101 человек). По статистике этого года наибольшее количество ДТП происходит между 16 и 19 часами, а самым опасным днем недели является пятница.