09:46
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
09:25
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
09:01
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
06:40
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
05:30
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Водитель не справилась с управлением при обгоне грузовика: в ДТП травмировались 3 детей, в том числе младенец

Киев • УНН

 • 1832 просмотра

На Львовщине 25 сентября водитель Audi во время обгона грузовика съехала в кювет. В результате ДТП травмированы трое детей: новорожденная, пятилетняя девочка и семилетний мальчик.

Водитель не справилась с управлением при обгоне грузовика: в ДТП травмировались 3 детей, в том числе младенец

Во Львовской области автомобиль попал в ДТП при обгоне грузовика, травмированы трое детей, в том числе новорожденный ребенок, открыто уголовное производство, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

ДТП произошло 25 сентября, около 14:10, в селе Олексичи Стрыйского района.

Как предварительно установили правоохранители, "водитель автомобиля Audi, 29-летняя жительница одного из сел района, во время обгона попутного грузовика не справилась с управлением и съехала в кювет".

"В результате ДТП трое пассажиров легковушки: новорожденная и пятилетняя девочки и семилетний мальчик получили телесные повреждения", - сообщили в полиции.

Травмированных, как отмечается, доставили в медицинское учреждение.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – ограничение свободы на срок до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил об объявлении подозрений в 178 уголовных производствах по ДТП с тяжелыми последствиями, расследование которых длилось более 3-5 лет. В результате этих ДТП погибло 69 человек, из них 3 ребенка, и 99 получили тяжелые травмы, в том числе 9 детей.

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Львовская область
Audi
Украина