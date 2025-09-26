Водитель не справилась с управлением при обгоне грузовика: в ДТП травмировались 3 детей, в том числе младенец

Во Львовской области автомобиль попал в ДТП при обгоне грузовика, травмированы трое детей, в том числе новорожденный ребенок, открыто уголовное производство, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

ДТП произошло 25 сентября, около 14:10, в селе Олексичи Стрыйского района.

Как предварительно установили правоохранители, "водитель автомобиля Audi, 29-летняя жительница одного из сел района, во время обгона попутного грузовика не справилась с управлением и съехала в кювет".

"В результате ДТП трое пассажиров легковушки: новорожденная и пятилетняя девочки и семилетний мальчик получили телесные повреждения", - сообщили в полиции.

Травмированных, как отмечается, доставили в медицинское учреждение.

По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – ограничение свободы на срок до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Напомним

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил об объявлении подозрений в 178 уголовных производствах по ДТП с тяжелыми последствиями, расследование которых длилось более 3-5 лет. В результате этих ДТП погибло 69 человек, из них 3 ребенка, и 99 получили тяжелые травмы, в том числе 9 детей.