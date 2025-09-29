На Київщині моторошна ДТП за участю маршрутки: одна людина загинула, ще одну затисло в пошкодженій машині
Київ • УНН
На Київщині сталася ДТП за участю легкового автомобіля та маршрутного таксі поблизу с. Червоне. Одна людина загинула, ще одну деблокували рятувальники, загалом госпіталізовано чотирьох осіб.
Фахівцям знадобилося пожежно-рятувальне обладнання для того, щоб деблокувати потерпілого у ДТП за участю легкового автомобіля та маршрутного таксі на території Київської області. Наразі відомо також про загибель одного з учасників інциденту.
Передає УНН із посиланням на ДСНС Київщини.
Деталі
За даними служби ДСНС у Київській області, 29 вересня о 11:01 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду поблизу с. Червоне, Ковалівської територіальної громади.
Встановлено, що сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та маршрутного таксі.
На місце виклику направлено рятувальників 30-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Фастів: 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. Фахівці зафіксували аварію:
- одна особа загинула;
- також один з учасників ДТП був затиснутий в автомобілі та потребував деблокації.
За допомогою механізованого пожежно-рятувального обладнання рятувальники деблокували потерпілого.
Всього внаслідок ДТП до Фастівської центральної районної лікарні госпіталізовано 4 особи, одна з яких від госпіталізації відмовилася до прибуття підрозділів ДСНС.
Нагадаємо
У Львівській області автомобіль потрапив у ДТП при обгоні вантажівки. Троє пасажирів легковика: новонароджена та п’ятирічна дівчинки й семирічний хлопчик отримали тілесні ушкодження.
