На Київщині моторошна ДТП за участю маршрутки: одна людина загинула, ще одну затисло в пошкодженій машині

Київ • УНН

 • 774 перегляди

На Київщині сталася ДТП за участю легкового автомобіля та маршрутного таксі поблизу с. Червоне. Одна людина загинула, ще одну деблокували рятувальники, загалом госпіталізовано чотирьох осіб.

На Київщині моторошна ДТП за участю маршрутки: одна людина загинула, ще одну затисло в пошкодженій машині

Фахівцям знадобилося пожежно-рятувальне обладнання для того, щоб деблокувати потерпілого у ДТП за участю легкового автомобіля та маршрутного таксі на території Київської області. Наразі відомо також про загибель одного з учасників інциденту.

Передає УНН із посиланням на ДСНС Київщини.

Деталі

За даними служби ДСНС у Київській області, 29 вересня о 11:01 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду поблизу с. Червоне, Ковалівської територіальної громади.

Встановлено, що сталася дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та маршрутного таксі. 

На місце виклику направлено рятувальників 30-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Фастів: 8 чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. Фахівці зафіксували аварію:

  • одна особа загинула;
    • також один з учасників ДТП був затиснутий в автомобілі та потребував деблокації.

      За допомогою механізованого пожежно-рятувального обладнання рятувальники деблокували потерпілого.

      Всього внаслідок ДТП до Фастівської центральної районної лікарні госпіталізовано 4 особи, одна з яких від госпіталізації відмовилася до прибуття підрозділів ДСНС. 

      Нагадаємо

      У Львівській області автомобіль потрапив у ДТП при обгоні вантажівки. Троє пасажирів легковика: новонароджена та п’ятирічна дівчинки й семирічний хлопчик отримали тілесні ушкодження.

      Ігор Тележніков

      Суспільство
      Київська область
      Фастів
      Державна служба України з надзвичайних ситуацій