Tesla повідомила про три аварії Robotaxi, але більшість деталей приховує - ЗМІ

$41.190.02
48.770.12
ukenru
10:41 • 4550 перегляди
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
09:39 • 13666 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:29 • 10867 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
08:50 • 11282 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
07:58 • 19483 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
18 вересня, 06:08 • 13617 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 40627 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 42415 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 32847 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 31648 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
5.2м/с
52%
751мм
Популярнi новини
Єдиний, хто був проти війни з Україною: в ISW розповіли про причини звільнення заступника керівника АП рф дмитра козака18 вересня, 02:59 • 10015 перегляди
Україну накриють дощі з грозами, температура повітря не перевищить 20° - синоптикиPhoto18 вересня, 03:59 • 6692 перегляди
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 16156 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto08:58 • 13787 перегляди
10-річний хлопчик понад рік доглядав двох братів з генетичним захворюванням: прокуратура ініціювала розслідування щодо соцслужб09:16 • 4378 перегляди
Публікації
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?11:39 • 3284 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
Ексклюзив
09:39 • 13676 перегляди
Світло "Аптеки" у темряві війни: історії фармацевтів, які тримають свій власний фронтPhoto08:58 • 13943 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
Ексклюзив
07:58 • 19490 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo17 вересня, 19:21 • 40633 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Владислав Косіняк-Камиш
Денис Шмигаль
Кір Стармер
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Польща
Угорщина
Реклама
УНН Lite
YouTube став лідером медіаіндустрії США і робить ставку на ШІ для створення контенту18 вересня, 05:59 • 16296 перегляди
Кіану Рівз таємно одружився з художницею Александрою Грант під час літньої подорожі Європою17 вересня, 18:36 • 21563 перегляди
Відомий продюсер Бейонсе та Дрейка раптово помер у нью-йоркській квартирі17 вересня, 17:52 • 22000 перегляди
Aston Martin та Egg створюють люксовий дитячий візочок за $3000Photo17 вересня, 17:24 • 20707 перегляди
Coachella 2026 оголосила хедлайнерів: Бібер, Карпентер, Karol G та Anyma16 вересня, 14:15 • 50131 перегляди
Актуальне
Мі-8
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136
WhatsApp
E-6 Mercury

Tesla повідомила про три аварії Robotaxi, але більшість деталей приховує - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1192 перегляди

Tesla повідомила про три аварії своєї служби Robotaxi в Остіні, штат Техас, які сталися протягом першого місяця роботи. Компанія, яка має лише близько 12 автомобілів у своєму автопарку, засекретила більшість деталей інцидентів.

Tesla повідомила про три аварії Robotaxi, але більшість деталей приховує - ЗМІ

Tesla повідомила про три окремі аварії за участю своєї служби Robotaxi в Остіні в американському штаті Техас, на тлі того, що невеликий автопарк служби працює лише два місяці, повідомляє Electrek, вказуючи, що компанія "намагається приховати деталі", пише УНН.

Деталі

Як зазначається, у США, згідно з вимогами (SGO), автовиробники зобов'язані повідомляти Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху США (NHTSA) про аварії, пов'язані з їхніми системами автономного водіння та передовими системами допомоги водієві (ADAS), протягом п'яти днів з моменту отримання повідомлення про них.

Видання вказує, що "Tesla лідирує в аваріях систем допомоги водієві 2-го рівня з тисячами зареєстрованих аварій, але автовиробник ніколи не повідомляв про жодні аварії, пов'язані з системами автономного водіння, оскільки у нього ніколи не було жодної системи, яка б кваліфікувалася система автономного водіння SAE 3-5 рівня, попри назву його програмного пакета "Full Self-Driving"".

Це змінилося із запуском обмеженої служби Robotaxi від Tesla в Остіні, штат Техас, пише видання.

"Тепер Tesla повідомила про свої перші три аварії, пов'язані з "системою автономного водіння", через її нову ініціативу Robotaxi", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, "усі аварії сталися в липні, протягом першого місяця управління Tesla її службою Robotaxi в Остіні, штат Техас".

Повідомлялося щонайменше про одну травму в одній з аварій, але Tesla класифікує її як "незначну". Жодна з аварій не розслідується владою на основі інформації, оприлюдненої Tesla, пише видання.

Tesla, як вказується, не оприлюднила багато деталей щодо своєї ініціативи Robotaxi, але, за оцінками, станом на липень автовиробник мав лише близько 12 автомобілів у своєму парку Robotaxi в Остіні, і пропонував поїздки лише обмеженій групі користувачів, здебільшого впливовим особам та акціонерам Tesla, які не зацікавлені в критиці компанії.

"Як і у звітах про аварії ADAS, Tesla приховує більшість деталей про аварії. На відміну від своїх конкурентів, які відкрито публікують описову інформацію про інциденти, Tesla редагує всю інформацію про аварії для NHTSA", - ідеться у публікації.

Це, як зазначається, ускладнює отримання будь-якого контексту щодо аварії та оцінку рівня відповідальності системи автономного водіння.

Robotaxi вийшов за межі Остіна у Техасі: Tesla відкриває безпілотне авто для всіх04.09.25, 09:36 • 2648 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуАвто
Tesla Inc
Остін (Техас)
Техас