Tesla повідомила про три аварії Robotaxi, але більшість деталей приховує - ЗМІ

Tesla повідомила про три окремі аварії за участю своєї служби Robotaxi в Остіні в американському штаті Техас, на тлі того, що невеликий автопарк служби працює лише два місяці, повідомляє Electrek, вказуючи, що компанія "намагається приховати деталі", пише УНН.

Деталі

Як зазначається, у США, згідно з вимогами (SGO), автовиробники зобов'язані повідомляти Національну адміністрацію безпеки дорожнього руху США (NHTSA) про аварії, пов'язані з їхніми системами автономного водіння та передовими системами допомоги водієві (ADAS), протягом п'яти днів з моменту отримання повідомлення про них.

Видання вказує, що "Tesla лідирує в аваріях систем допомоги водієві 2-го рівня з тисячами зареєстрованих аварій, але автовиробник ніколи не повідомляв про жодні аварії, пов'язані з системами автономного водіння, оскільки у нього ніколи не було жодної системи, яка б кваліфікувалася система автономного водіння SAE 3-5 рівня, попри назву його програмного пакета "Full Self-Driving"".

Це змінилося із запуском обмеженої служби Robotaxi від Tesla в Остіні, штат Техас, пише видання.

"Тепер Tesla повідомила про свої перші три аварії, пов'язані з "системою автономного водіння", через її нову ініціативу Robotaxi", - ідеться у повідомленні.

Як вказано, "усі аварії сталися в липні, протягом першого місяця управління Tesla її службою Robotaxi в Остіні, штат Техас".

Повідомлялося щонайменше про одну травму в одній з аварій, але Tesla класифікує її як "незначну". Жодна з аварій не розслідується владою на основі інформації, оприлюдненої Tesla, пише видання.

Tesla, як вказується, не оприлюднила багато деталей щодо своєї ініціативи Robotaxi, але, за оцінками, станом на липень автовиробник мав лише близько 12 автомобілів у своєму парку Robotaxi в Остіні, і пропонував поїздки лише обмеженій групі користувачів, здебільшого впливовим особам та акціонерам Tesla, які не зацікавлені в критиці компанії.

"Як і у звітах про аварії ADAS, Tesla приховує більшість деталей про аварії. На відміну від своїх конкурентів, які відкрито публікують описову інформацію про інциденти, Tesla редагує всю інформацію про аварії для NHTSA", - ідеться у публікації.

Це, як зазначається, ускладнює отримання будь-якого контексту щодо аварії та оцінку рівня відповідальності системи автономного водіння.

