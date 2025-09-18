Tesla сообщила о трех авариях Robotaxi, но большинство деталей скрывает - СМИ

Tesla сообщила о трех отдельных авариях с участием своей службы Robotaxi в Остине, штат Техас, на фоне того, что небольшой автопарк службы работает всего два месяца, сообщает Electrek, указывая, что компания "пытается скрыть детали", пишет УНН.

Детали

Как отмечается, в США, согласно требованиям (SGO), автопроизводители обязаны сообщать Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) об авариях, связанных с их системами автономного вождения и передовыми системами помощи водителю (ADAS), в течение пяти дней с момента получения уведомления о них.

Издание указывает, что "Tesla лидирует в авариях систем помощи водителю 2-го уровня с тысячами зарегистрированных аварий, но автопроизводитель никогда не сообщал ни о каких авариях, связанных с системами автономного вождения, поскольку у него никогда не было ни одной системы, которая бы квалифицировалась как система автономного вождения SAE 3-5 уровня, несмотря на название его программного пакета "Full Self-Driving"".

Это изменилось с запуском ограниченной службы Robotaxi от Tesla в Остине, штат Техас, пишет издание.

"Теперь Tesla сообщила о своих первых трех авариях, связанных с "системой автономного вождения", из-за ее новой инициативы Robotaxi", - говорится в сообщении.

Как указано, "все аварии произошли в июле, в течение первого месяца управления Tesla ее службой Robotaxi в Остине, штат Техас".

Сообщалось по меньшей мере об одной травме в одной из аварий, но Tesla классифицирует ее как "незначительную". Ни одна из аварий не расследуется властями на основе информации, обнародованной Tesla, пишет издание.

Tesla, как указывается, не обнародовала много деталей относительно своей инициативы Robotaxi, но, по оценкам, по состоянию на июль автопроизводитель имел лишь около 12 автомобилей в своем парке Robotaxi в Остине, и предлагал поездки лишь ограниченной группе пользователей, в основном влиятельным лицам и акционерам Tesla, которые не заинтересованы в критике компании.

"Как и в отчетах об авариях ADAS, Tesla скрывает большинство деталей об авариях. В отличие от своих конкурентов, которые открыто публикуют описательную информацию об инцидентах, Tesla редактирует всю информацию об авариях для NHTSA", - говорится в публикации.

Это, как отмечается, затрудняет получение любого контекста относительно аварии и оценку уровня ответственности автоматизированной системы вождения.

