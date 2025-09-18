Tesla сообщила о трех авариях Robotaxi, но большинство деталей скрывает - СМИ

$41.190.02
Дипстрайк на 1400 км: дроны СБУ ударили по заводу "Газпрома" в Башкортостане - источники
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Нардепы поддержали создание Единой информационной системы социальной сферы: как она будет функционировать
Гуманитарную помощь сжиженным газом в этом сезоне будет получать еще одна область: что известно
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Оккупантов в центре Купянска нет - ЦПД СНБО
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка Украины
Прослушка в кабинете мэра Львова Садового: СБУ начало уголовное производство
Монеты номиналом 10 копеек начнут изымать из обращения уже с октября - НБУ
Правоохранители должны выяснить, была ли преступной передача главой Госавиаслужбы Бильчуком сопровождения документации по вертолетам компании со связями в РФ - юрист
"Пошло движение": уполномоченный Президента по вопросам санкций дал прогноз по 19-му пакету ЕС против РФ
Вражеская атака на Киевскую область: в Бориспольском районе загорелись складские помещения
Единственный, кто был против войны с Украиной: в ISW рассказали о причинах увольнения заместителя руководителя АП рф дмитрия козака
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронт
Крипторынок США 2.0: как изменился американский подход к регулированию цифровых активов и что это значит для Украины
Свет "Аптеки" во тьме войны: истории фармацевтов, которые держат свой собственный фронт
Кибербезопасность в Украине: новые схемы мошенничества и как себя защитить
Дебютные голы, тревоги и грубая ошибка "Кривбасса": результат первых матчей 1/16 Кубка Украины
Кубок Украины по футболу: расписание матчей 1/16 финала
YouTube стал лидером медиаиндустрии США и делает ставку на ИИ для создания контента
Киану Ривз тайно женился на художнице Александре Грант во время летнего путешествия по Европе
Известный продюсер Бейонсе и Дрейка внезапно скончался в нью-йоркской квартире
Aston Martin и Egg создают роскошную детскую коляску за $3000
Coachella 2026 объявила хедлайнеров: Бибер, Карпентер, Karol G и Anyma
Tesla сообщила о трех авариях Robotaxi, но большинство деталей скрывает - СМИ

Киев • УНН

Tesla сообщила о трех авариях своей службы Robotaxi в Остине, штат Техас, произошедших в течение первого месяца работы. Компания, имеющая всего около 12 автомобилей в своем автопарке, засекретила большинство деталей инцидентов.

Tesla сообщила о трех авариях Robotaxi, но большинство деталей скрывает - СМИ

Tesla сообщила о трех отдельных авариях с участием своей службы Robotaxi в Остине, штат Техас, на фоне того, что небольшой автопарк службы работает всего два месяца, сообщает Electrek, указывая, что компания "пытается скрыть детали", пишет УНН.

Детали

Как отмечается, в США, согласно требованиям (SGO), автопроизводители обязаны сообщать Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) об авариях, связанных с их системами автономного вождения и передовыми системами помощи водителю (ADAS), в течение пяти дней с момента получения уведомления о них.

Издание указывает, что "Tesla лидирует в авариях систем помощи водителю 2-го уровня с тысячами зарегистрированных аварий, но автопроизводитель никогда не сообщал ни о каких авариях, связанных с системами автономного вождения, поскольку у него никогда не было ни одной системы, которая бы квалифицировалась как система автономного вождения SAE 3-5 уровня, несмотря на название его программного пакета "Full Self-Driving"".

Это изменилось с запуском ограниченной службы Robotaxi от Tesla в Остине, штат Техас, пишет издание.

"Теперь Tesla сообщила о своих первых трех авариях, связанных с "системой автономного вождения", из-за ее новой инициативы Robotaxi", - говорится в сообщении.

Как указано, "все аварии произошли в июле, в течение первого месяца управления Tesla ее службой Robotaxi в Остине, штат Техас".

Сообщалось по меньшей мере об одной травме в одной из аварий, но Tesla классифицирует ее как "незначительную". Ни одна из аварий не расследуется властями на основе информации, обнародованной Tesla, пишет издание.

Tesla, как указывается, не обнародовала много деталей относительно своей инициативы Robotaxi, но, по оценкам, по состоянию на июль автопроизводитель имел лишь около 12 автомобилей в своем парке Robotaxi в Остине, и предлагал поездки лишь ограниченной группе пользователей, в основном влиятельным лицам и акционерам Tesla, которые не заинтересованы в критике компании.

"Как и в отчетах об авариях ADAS, Tesla скрывает большинство деталей об авариях. В отличие от своих конкурентов, которые открыто публикуют описательную информацию об инцидентах, Tesla редактирует всю информацию об авариях для NHTSA", - говорится в публикации.

Это, как отмечается, затрудняет получение любого контекста относительно аварии и оценку уровня ответственности автоматизированной системы вождения.

Robotaxi вышел за пределы Остина в Техасе: Tesla открывает беспилотный автомобиль для всех
04.09.25, 09:36

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Новости МираАвто
Тесла, Инк.
Остин, штат Техас
Техас