Один человек погиб, трое, включая ребенка, травмированы: смертельное ДТП произошло в Киевской области
Киев • УНН
В Киевской области водитель Mercedes-Benz выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen. В результате ДТП погиб 52-летний водитель Volkswagen, а трое пассажиров, включая 16-летнюю девушку, госпитализированы.
Под Киевом водитель Mercedes-Benz выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Volkswagen. В результате аварии погиб 52-летний водитель Volkswagen, а трое пассажиров - среди которых несовершеннолетняя - госпитализированы. Об этом пишет УНН со ссылкой на Полицию Киевской области.
Детали
Авария произошла в селе Браное Поле. Правоохранители предварительно установили, что 30-летний водитель Mercedes-Benz не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Volkswagen.
К сожалению, в результате ДТП 52-летний водитель Volkswagen погиб на месте происшествия. Пассажиры указанного автомобиля — 16-летняя девушка, 53-летняя женщина и 51-летний мужчина госпитализированы. Полицейские задержали водителя Mercedes-Benz в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины
Маршрутка столкнулась с грузовиком под Львовом: 8 пассажиров получили травмы03.10.25, 17:01 • 1760 просмотров