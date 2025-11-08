Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається

В Україні електросамокати та велосипеди офіційно прирівняні до транспортних засобів, тож керування ними у стані алкогольного, чи наркотичного сп’яніння карається так само суворо, як і для водіїв автівок. Судова практика показує: п’яних водіїв електросамокатів штрафують на 17 тисяч гривень і позбавляють права керування, а відповідальність поширюється навіть на підлітків. Про це в коментарі УНН розповів адвокат, юридичної компанії "Winner" Ігор Ясько.

Деталі

В Україні за останній рік судова та поліцейська практика у сфері електросамокатів та велосипедів докорінно змінилась: тепер наслідки керування цим транспортом у стані сп’яніння можуть бути такими ж суворими, як і для водіїв автомобілів.

Наприклад, у Львові студента оштрафували та позбавили водійського посвідчення за керування електросамокатом у стані алкогольного сп’яніння.

У матеріалах справи вказується, що студент керував електросамокатом "Bolt В2226" з ознаками алкогольного сп`яніння (запах алкоголю з порожнини рота, поведінка, що не відповідає обстановці, порушення координації рухів). Від проходження огляду на стан сп'яніння у встановленому законом порядку відмовився, що було зафіксовано на нагрудні відеореєстратором, чим порушив п. 2.5 ПДР України, чим скоїв адміністративне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 130 КУпАП.

Також у Києві жінка не впоралася з керуванням електросамокатом та впала посеред дороги. Обійшлося без травм, але на жінку наклали чималий штраф.

Патрульні, які були поруч із інцидентом, підійшли, щоб переконатися, чи не потрібна жінці допомога, і виявили у неї явні ознаки алкогольного сп’яніння. Жінці виписали штраф у розмірі 17000 гривень та позбавили права керування транспортними засобами строком на рік.

То чи можуть електросамокати вважатися транспортними засобами?

Електросамокати визнаються транспортними засобами відповідно до оновленого законодавства. Під визначення потрапляють всі електричні пристрої на колесах, потужністю до 1000 Вт і максимальною швидкістю до 25 км/год. Це означає, що на водіїв електросамокатів поширюється ціла низка ПДР і відповідальності, як і для звичайних транспортних засобів - каже Ясько.

Так, наприклад, Івано-Франківський міський суд закрив справу проти мешканця Прикарпаття, якого поліція оштрафувала за керування електросамокатом у стані сп’яніння.

Суд визнав, що самокат не є транспортним засобом, тому його водій не підпадає під дію статті, яка передбачає покарання за їзду у стані алкогольного, чи наркотичного сп’яніння.

У матеріалах справи немає жодних ідентифікаційних ознак електросамоката. Захисник вказав, що його модель є аналогічною моделі самокату Kugoo M4, який має мотор з потужністю електродвигуна 0,5 кВт. Це вказує на те, що електросамокат Bolt не належить до механічного транспортного засобу - йдеться в рішенні суду.

За словами Яська, поліція має повне право зупиняти водіїв електросамокатів, які рухаються дорогами загального користування. Водії цих персональних електротранспортних засобів зобов’язані дотримуватись вимог ПДР (зокрема, не перевозити пасажирів, не їздити у стані сп’яніння, не виїжджати на тротуари), а їх ігнорування - формальна підстава для зупинки та перевірки на стан сп’яніння.

Чи може вважатися велосипед транспортним засобом? Яка відповідальність за керування у стані сп’яніння?

Велосипед однозначно є транспортним засобом відповідно до Правил дорожнього руху України. Велосипедист, що перебуває у стані алкогольного/наркотичного сп’яніння на дорозі загального користування, підлягає адміністративній відповідальності - пояснює адвокат.

Він зазначає, за перше порушення передбачається штраф у розмірі 680 гривень. Якщо створена аварійна ситуація - штраф 850 гривень або громадські роботи.

Для водіїв електросамокатів (як і автомобілістів) за ст. 130 КУпАП - 17 000 гривень штрафу та позбавлення права керування всіх ТЗ на рік (навіть якщо посвідчення немає, але є рішення суду).

Відповідальність неповнолітніх водіїв у стані сп’яніння

Ясько зазначає, якщо підліток (до 18 років) керує електросамокатом чи велосипедом у стані сп’яніння на проїжджій частині, до нього застосовуються дві моделі відповідальності:

до 16 років: відповідальність несуть батьки або опікуни - ст. 184 КУпАП (порушення щодо виховання, штраф до 1700 гривень);

16-18 років: підліток несе адміністративну відповідальність самостійно.

Суд (як і у випадку з дорослими) може оштрафувати неповнолітнього і навіть тимчасово обмежити право керування. Якщо ж посвідчення водія ще не отримано, таке право на майбутнє може бути обмежене, а дані про правопорушення зафіксовані у судовому реєстрі - додає адвокат.

Судова практика

Судова практика вже підтверджує: електросамокат - повноцінний учасник дорожнього руху. У Львові та інших містах неодноразово штрафували та позбавляли права керування студентів, які потрапляли під дію ст. 130 КУпАП.

Велосипедист у стані сп’яніння так само підлягає штрафу. Діяльність поліції цілком законна щодо зупинки, перевірки та притягнення до відповідальності всіх учасників руху - як дорослих, так і підлітків, що порушують ПДР та перебувають у стані сп’яніння.

Електросамокат і велосипед - це повноцінний транспортний засіб у розумінні ПДР, а порушення правил чи керування у стані сп’яніння тягне адміністративну (а для підлітків в частині - і батьківську) відповідальність нарівні з автомобілістами. Поліція має право зупиняти, перевіряти та штрафувати таких водіїв за всіма правилами закону - резюмує Ясько.

