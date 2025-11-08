ukenru
Ексклюзив
08:00 • 918 перегляди
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
7 листопада, 17:00 • 41643 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo
7 листопада, 15:49 • 54649 перегляди
8 листопада в Україні – масштабні відключення електроенергії: обмеження діятимуть в усіх регіонах – Укренерго
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 56871 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 55924 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 49290 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
7 листопада, 11:23 • 24116 перегляди
ЄС посилює візові правила для росіян, скасовуючи багаторазові шенгенські візи
Ексклюзив
7 листопада, 09:48 • 65323 перегляди
Нова посада для людини нардепа-хабарника Одарченка. МОН погодив створення у Державному біотехнологічному університеті посади першого проректора для Грицькова
Ексклюзив
7 листопада, 09:46 • 38931 перегляди
Чорна п’ятниця 2025: коли буде та як не потрапити на гачок хитрих знижок
Ексклюзив
7 листопада, 07:19 • 40766 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Столичні правоохоронці притягнули до відповідальності молодика, який співав російські пісні у формі поліцейського7 листопада, 22:21 • 13157 перегляди
росіяни зруйнували КАБами заправку під Харковом: є постраждалі Photo7 листопада, 22:38 • 14240 перегляди
У Києві та трьох областях введено екстрені відключення світла7 листопада, 23:29 • 12307 перегляди
У росії заявили про масовану атаку БпЛА на об'єкти енергетики: частина населених пунктів без світла8 листопада, 01:29 • 11902 перегляди
Унаслідок атаки рф на Одещину загорівся енергетичний об’єктPhoto04:48 • 13082 перегляди
Публікації
Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається
Ексклюзив
08:00 • 880 перегляди
Жінки й гроші: чому майбутнє фінансів має жіноче обличчя
Ексклюзив
7 листопада, 15:32 • 56855 перегляди
Свята наближаються: яка їжа подорожчає найбільше до Нового року
Ексклюзив
7 листопада, 14:58 • 55906 перегляди
Російський слід у рішенні відстороненого голови Державної авіаційної служби Більчука: чому службова перевірка вийшла за межі стандартної процедуриPhoto
Ексклюзив
7 листопада, 13:59 • 49274 перегляди
Картопля по-новому: 5 незвичайних страв, які здивують смаком7 листопада, 13:34 • 34867 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Музикант
Володимир Зеленський
Блогери
Дональд Трамп
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпро (місто)
Павлоград
Харківська область
Реклама
УНН Lite
Екс-дружина магната нерухомості Майкла Фукса просить суд Британії відправити бізнесмена до в'язниціPhoto7 листопада, 17:09 • 22070 перегляди
5 фільмів про доісторичну культуру: що подивитись у ці вихідніVideo7 листопада, 17:00 • 41621 перегляди
"Вайбкодинг" стало словом 2025 року за версією Collins: що воно означає7 листопада, 11:01 • 28739 перегляди
Принц Гаррі вибачився перед Канадою за кепку "Доджерс" на матчі World Series 20257 листопада, 09:56 • 37369 перегляди
Брюса Вілліса помітили з доглядачем під час рідкісного публічного виходу на вулицюPhoto7 листопада, 08:03 • 49126 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
Фільм
Опалення
Серіали

Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається

Київ • УНН

 • 918 перегляди

В Україні керування електросамокатом та велосипедом напідпитку прирівняно до водіння автомобіля у нетверезому стані. Штраф становить 17 тисяч гривень та позбавлення права керування, навіть для підлітків.

Керування електросамокатом напідпитку: адвокат розповів, яка відповідальність передбачається

В Україні електросамокати та велосипеди офіційно прирівняні до транспортних засобів, тож керування ними у стані алкогольного, чи наркотичного сп’яніння карається так само суворо, як і для водіїв автівок. Судова практика показує: п’яних водіїв електросамокатів штрафують на 17 тисяч гривень і позбавляють права керування, а відповідальність поширюється навіть на підлітків. Про це в коментарі УНН розповів адвокат, юридичної компанії "Winner" Ігор Ясько.

Деталі

В Україні за останній рік судова та поліцейська практика у сфері електросамокатів та велосипедів докорінно змінилась: тепер наслідки керування цим транспортом у стані сп’яніння можуть бути такими ж суворими, як і для водіїв автомобілів.

Наприклад, у Львові студента оштрафували та позбавили водійського посвідчення за керування електросамокатом у стані алкогольного сп’яніння.

У матеріалах справи вказується, що студент керував електросамокатом "Bolt В2226" з ознаками алкогольного сп`яніння (запах алкоголю з порожнини рота, поведінка, що не відповідає обстановці, порушення координації рухів). Від проходження огляду на стан сп'яніння у встановленому законом порядку відмовився, що було зафіксовано на нагрудні відеореєстратором, чим порушив п. 2.5 ПДР України, чим скоїв адміністративне правопорушення передбачене ч. 1 ст. 130 КУпАП.

В Україні самокати та моноколеса визнали транспортними засобами31.03.23, 18:44 • 734417 переглядiв

Також у Києві жінка не впоралася з керуванням електросамокатом та впала посеред дороги. Обійшлося без травм, але на жінку наклали чималий штраф. 

Патрульні, які були поруч із інцидентом, підійшли, щоб переконатися, чи не потрібна жінці допомога, і виявили у неї явні ознаки алкогольного сп’яніння. Жінці виписали штраф у розмірі 17000 гривень та позбавили права керування транспортними засобами строком на рік.

У Києві п'яна жінка впала з електросамоката: тепер заплатить 17 тисяч штрафу28.04.25, 00:58 • 18620 переглядiв

То чи можуть електросамокати вважатися транспортними засобами?

Електросамокати визнаються транспортними засобами відповідно до оновленого законодавства. Під визначення потрапляють всі електричні пристрої на колесах, потужністю до 1000 Вт і максимальною швидкістю до 25 км/год. Це означає, що на водіїв електросамокатів поширюється ціла низка ПДР і відповідальності, як і для звичайних транспортних засобів

- каже Ясько.

Так, наприклад, Івано-Франківський міський суд закрив справу проти мешканця Прикарпаття, якого поліція оштрафувала за керування електросамокатом у стані сп’яніння.

Суд визнав, що самокат не є транспортним засобом, тому його водій не підпадає під дію статті, яка передбачає покарання за їзду у стані алкогольного, чи наркотичного сп’яніння. 

У Рівному самокат збив пенсіонера: поліція розшукує водія22.04.25, 19:08 • 7845 переглядiв

У матеріалах справи немає жодних ідентифікаційних ознак електросамоката. Захисник вказав, що його модель є аналогічною моделі самокату Kugoo M4, який має мотор з потужністю електродвигуна 0,5 кВт. Це вказує на те, що електросамокат Bolt не належить до механічного транспортного засобу

- йдеться в рішенні суду.

За словами Яська, поліція має повне право зупиняти водіїв електросамокатів, які рухаються дорогами загального користування. Водії цих персональних електротранспортних засобів зобов’язані дотримуватись вимог ПДР (зокрема, не перевозити пасажирів, не їздити у стані сп’яніння, не виїжджати на тротуари), а їх ігнорування - формальна підстава для зупинки та перевірки на стан сп’яніння.

Чи може вважатися велосипед транспортним засобом? Яка відповідальність за керування у стані сп’яніння?

Велосипед однозначно є транспортним засобом відповідно до Правил дорожнього руху України. Велосипедист, що перебуває у стані алкогольного/наркотичного сп’яніння на дорозі загального користування, підлягає адміністративній відповідальності

- пояснює адвокат.

Він зазначає, за перше порушення передбачається штраф у розмірі 680 гривень. Якщо створена аварійна ситуація - штраф 850 гривень або громадські роботи. 

Для водіїв електросамокатів (як і автомобілістів) за ст. 130 КУпАП - 17 000 гривень штрафу та позбавлення права керування всіх ТЗ на рік (навіть якщо посвідчення немає, але є рішення суду).

Правила безпеки для велосипедистів: що потрібно знати, щоб уникнути аварій23.05.25, 10:04 • 516344 перегляди

Відповідальність неповнолітніх водіїв у стані сп’яніння

Ясько зазначає, якщо підліток (до 18 років) керує електросамокатом чи велосипедом у стані сп’яніння на проїжджій частині, до нього застосовуються дві моделі відповідальності:

  • до 16 років: відповідальність несуть батьки або опікуни -  ст. 184 КУпАП (порушення щодо виховання, штраф до 1700 гривень);
    • 16-18 років: підліток несе адміністративну відповідальність самостійно. 

      Суд (як і у випадку з дорослими) може оштрафувати неповнолітнього і навіть тимчасово обмежити право керування. Якщо ж посвідчення водія ще не отримано, таке право на майбутнє може бути обмежене, а дані про правопорушення зафіксовані у судовому реєстрі

      - додає адвокат.

      Кількість правопорушень за керування у стані сп’яніння зросла: в Офісі Генпрокурора розповіли, які області в лідерах27.10.25, 16:25 • 70213 переглядiв

      Судова практика

      Судова практика вже підтверджує: електросамокат - повноцінний учасник дорожнього руху. У Львові та інших містах неодноразово штрафували та позбавляли права керування студентів, які потрапляли під дію ст. 130 КУпАП.

      Велосипедист у стані сп’яніння так само підлягає штрафу. Діяльність поліції цілком законна щодо зупинки, перевірки та притягнення до відповідальності всіх учасників руху - як дорослих, так і підлітків, що порушують ПДР та перебувають у стані сп’яніння.

      Електросамокат і велосипед - це повноцінний транспортний засіб у розумінні ПДР, а порушення правил чи керування у стані сп’яніння тягне адміністративну (а для підлітків в частині - і батьківську) відповідальність нарівні з автомобілістами. Поліція має право зупиняти, перевіряти та штрафувати таких водіїв за всіма правилами закону

      - резюмує Ясько.

      У Фінляндії дітям до 15 років заборонять кермувати електросамокатами14.06.25, 13:38 • 5119 переглядiв

      Павло Башинський

      СуспільствоПублікації
      Техніка
      Дорожньо-транспортна пригода
      Фінляндія
      Україна
      Івано-Франківськ
      Львів
      Київ