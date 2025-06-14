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У Фінляндії дітям до 15 років заборонять кермувати електросамокатами

Київ • УНН

 • 122 перегляди

У Фінляндії набуває чинності закон про мікромобільність, що забороняє дітям до 15 років керувати електросамокатами. Також посилено правила щодо водіння у стані сп'яніння та регулювання прокату.

У Фінляндії дітям до 15 років заборонять кермувати електросамокатами

Використання електросамокатів буде обмежено новим законом про мікромобільність. Закон набуде чинності у вівторок наступного тижня. Про це пише Уle.fi, передає УНН.

Деталі

Наступного тижня, у вівторок 17 червня, набудуть чинності законодавчі зміни, що регулюють правила їзди на електросамокатах та інших легких електрозасобах пересування.

Ось три основні нововведення:

1. Віковий поріг для електросамокатів

Для всіх легких електротранспортних засобів, максимальна швидкість яких перевищує 15 км/год, встановлюється віковий поріг – 15 років. Це стосується й орендованих електросамокатів.

Якщо поліція зупинить неповнолітнього водія, його батькам може бути призначено штраф за порушення правил дорожнього руху. Це стосується як орендованих, так і власних електросамокатів.

Розмір штрафу зростає з 40 до 60 євро.

2. Заборона на небезпечне водіння велосипеда у стані сп'яніння

Якщо в крові водія електросамокату виявлено 0,5 проміле алкоголю або інші наркотичні речовини, йому може бути призначений штраф у 200 євро за керування у стані сп'яніння.

Якщо водіння будь-якого транспортного засобу, у тому числі велосипеда, може сп'яніння створює небезпеку для інших, це може розглядатися як загроза безпеці дорожнього руху.

Відмова від проходження алкотесту тепер може кваліфікуватися як непокора.

3. Ліцензія на мікромобільні транспортні засоби

Новий закон змінює можливості муніципалітетів регулювати діяльність компаній з прокату електросамокатів.

Прокат буде можливий лише за ліцензією, що дасть муніципалітетам більше повноважень та відповідальності за умови надання послуг та контроль за ними. Муніципалітети зможуть самостійно регулювати швидкість, паркування, зони та час використання електросамокатів.

Крім того, для їзди на електросамокаті або іншому легкому електротранспортному засобі (наприклад, гіроскутер або електроскутер) рекомендується використовувати шолом. Цю рекомендацію тепер закріплено в законі так само, як і для велосипедистів, з надією, що це підвищить використання шоломів серед водіїв електросамокатів.

Нагадаємо

В Україні у 2024 році зафіксовано 71 справу щодо електросамокатів, що на 42% більше, ніж торік. Найбільший штраф – 34 тис. грн за водіння в стані сп'яніння, але окремих правил досі немає.

Яна Соколівська

Яна Соколівська

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