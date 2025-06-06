В Україні кількість правопорушень, пов’язаних з електросамокатами, зросла на 42%

У 2024 році в Україні зафіксовано зростання кількості судових справ, пов'язаних з використанням електросамокатів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Опендатабот.

Деталі

Згідно з інформацією Опендатабот, який посилається на дані судового реєстру "Бабуся", у 2024 році зафіксовано 71 справу, пов’язану з електросамокатами, що на 42% більше, ніж у 2023 році.

Зафіксовано 64 адміністративних правопорушення, по 7 відкрито кримінальні справи.

Найбільший штраф у розмірі 34 тис. грн отримав житель Одеси за керування електросамокатом у стані алкогольного сп’яніння без водійського посвідчення.

Ще 17 осіб були оштрафовані на 17 тис. грн кожен за подібні порушення, з них 15 – за алкогольне сп’яніння, 2 – за наркотичне.

Трьом порушникам суд заборонив керувати транспортними засобами протягом року.

Додатково

З 2023 року електросамокати, моноколеса та інші подібні засоби офіційно визнані транспортними засобами. Це дозволило поліції та судам притягати їхніх водіїв до відповідальності на загальних підставах, як і водіїв автомобілів. Проте окремих правил для користувачів електросамокатів досі не існує.

На думку члена ради ГО "U-Cycle (Асоціація велосипедистів Києва)" з безпеки руху, Миколи Полюховича, цю колізію могли б вирішити законопроєкти 3023 від 2020 року і 10441 від 2024 року, які вже довгий час знаходяться на розгляді ВРУ.

"Водіям електросамокатів не можна рухатись по тротуарах, для них наразі не передбачено рух велоінфраструктурою, якою можуть рухатись лише велосипедисти, що могло б бути доцільним через схожість їх характеристик. Тож самокатники мають рухатись виключно проїзною частиною, керуючись ПДР на загальних підставах, за порушення яких їх і притягають до відповідальності — адже транспортний засіб, обладнаний електродвигуном, є джерелом підвищеної небезпеки для інших учасників дорожнього руху. Враховуючи майже вільний доступ до керування електросамокатами, а також все більшу статистику притягнення до відповідальності поліцією та судами таких водіїв, дане питання потребує законодавчого врегулювання", – коментує Микола Полюхович.

Нагадаємо

У Верховній Раді перебувають на розгляді законопроєкти №3023 від 2020 року та №10441 від 2024 року. Ці законопроєкти мають на меті визначити правовий статус користувачів персонального легкого електротранспорту, встановити їхні права та обов’язки, а також забезпечити безпеку всіх учасників дорожнього руху.

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