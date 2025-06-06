Количество правонарушений, связанных с электросамокатами, возросло на 42%

В 2024 году в Украине зафиксирован рост количества судебных дел, связанных с использованием электросамокатов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Опендатабот.

Детали

Согласно информации Опендатабот, который ссылается на данные судебного реестра "Бабушка", в 2024 году зафиксировано 71 дело, связанное с электросамокатами, что на 42% больше, чем в 2023 году.

Зафиксировано 64 административных правонарушения, по 7 возбуждены уголовные дела.

Самый большой штраф в размере 34 тыс. грн получил житель Одессы за управление электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения без водительского удостоверения.

Еще 17 человек были оштрафованы на 17 тыс. грн каждый за подобные нарушения, из них 15 – за алкогольное опьянение, 2 – за наркотическое.

Трем нарушителям суд запретил управлять транспортными средствами в течение года.

Дополнительно

С 2023 года электросамокаты, моноколеса и другие подобные средства официально признаны транспортными средствами. Это позволило полиции и судам привлекать их водителей к ответственности на общих основаниях, как и водителей автомобилей. Однако отдельных правил для пользователей электросамокатов до сих пор не существует.

По мнению члена совета ОО "U-Cycle (Ассоциация велосипедистов Киева)" по безопасности движения, Николая Полюховича, эту коллизию могли бы решить законопроекты 3023 от 2020 года и 10441 от 2024 года, которые уже долгое время находятся на рассмотрении ВРУ.

"Водителям электросамокатов нельзя двигаться по тротуарам, для них пока не предусмотрено движение велоинфраструктурой, по которой могут двигаться только велосипедисты, что могло бы быть целесообразным из-за схожести их характеристик. Поэтому самокатчики должны двигаться исключительно по проезжей части, руководствуясь ПДД на общих основаниях, за нарушение которых их и привлекают к ответственности — ведь транспортное средство, оборудованное электродвигателем, является источником повышенной опасности для других участников дорожного движения. Учитывая почти свободный доступ к управлению электросамокатами, а также все большую статистику привлечения к ответственности полицией и судами таких водителей, данный вопрос требует законодательного урегулирования", – комментирует Николай Полюхович.

Напомним

В Верховной Раде находятся на рассмотрении законопроекты №3023 от 2020 года и №10441 от 2024 года. Эти законопроекты имеют целью определить правовой статус пользователей персонального легкого электротранспорта, установить их права и обязанности, а также обеспечить безопасность всех участников дорожного движения.

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