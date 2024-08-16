В Украине растет количество ДТП с участием электросамокатов: какие чаще всего

По меньшей мере 130 дел из-за ДТП с участием электросамокатов найдено в судебном реестре, свидетельствуют данные мониторингового сервиса "Опендатабот", пишет УНН.

Детали

"По меньшей мере 130 дел из-за ДТП с участием электросамокатов рассматривалось в судах за последние 5 лет по данным поисковика по судебному реестру "Бабуся". 34% из них попали на рассмотрение в 2023 году", - говорится в сообщении.

111 административных и 22 уголовных дела из-за ДТП с электросамокатами найдено в судебном реестре по состоянию на август 2024 года.

Наибольшее количество ДТП с участием самокатчиков, как сообщается, было зафиксировано в прошлом году: 36 административных и 10 уголовных дел. "Впрочем, год к году таких производств только увеличивается: в этом году уже открыто больше уголовных дел, чем за весь 2021 год. С начала текущего года в судах уже рассматривалось не менее 16 административных и 3 уголовных дела по участию самокатчиков", - сказано в сообщении.

Самые частые виды ДТП, когда в дорожном происшествии виноваты водители самокатов, - это наезд на пешехода или повреждение имущества. В то же время увеличивается количество случаев, когда самокатчиков ловят за рулем в нетрезвом состоянии. За такие поездки водителей могут оштрафовать от 17 тыс. грн с лишением права управления на год.

Однако не всегда самокатчиков можно полноценно привлечь к ответственности. В частности, пьяный курьер на электросамокате, получил лишь штраф в 17 тыс. грн, ведь водительского удостоверения у нарушителя не было, отмечает "Опендатабот".

Также указано, что увеличивается количество дел о ДТП с несовершеннолетними на арендованных самокатах. Компании по прокату самокатов Bolt и Jet страхуют все поездки и отмечают, что водитель должен быть совершеннолетним. Если в ДТП попал несовершеннолетний, последствия этих аварий страховкой не покрываются вообще или же сервис оставляет за собой право на окончательное решение.

За нарушение самокатчиков могут штрафовать от 340 грн до 17 000 грн и на год лишить водительского удостоверения.

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