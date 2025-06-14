В Финляндии детям до 15 лет запретят управлять электросамокатами

Использование электросамокатов будет ограничено новым законом о микромобильности. Закон вступит в силу во вторник на следующей неделе. Об этом пишет Уle.fi, передает УНН.

Детали

На следующей неделе, во вторник 17 июня, вступят в силу законодательные изменения, регулирующие правила езды на электросамокатах и других легких электросредствах передвижения.

Вот три основных нововведения:

1. Возрастной порог для электросамокатов

Для всех легких электротранспортных средств, максимальная скорость которых превышает 15 км/ч, устанавливается возрастной порог – 15 лет. Это касается и арендованных электросамокатов.

Если полиция остановит несовершеннолетнего водителя, его родителям может быть назначен штраф за нарушение правил дорожного движения. Это касается как арендованных, так и собственных электросамокатов.

Размер штрафа возрастает с 40 до 60 евро.

2. Запрет на опасное вождение велосипеда в состоянии опьянения

Если в крови водителя электросамоката обнаружено 0,5 промилле алкоголя или другие наркотические вещества, ему может быть назначен штраф в 200 евро за управление в состоянии опьянения.

Если вождение любого транспортного средства, в том числе велосипеда, в состоянии опьянения создает опасность для других, это может рассматриваться как угроза безопасности дорожного движения.

Отказ от прохождения алкотеста теперь может квалифицироваться как неповиновение.

3. Лицензия на микромобильные транспортные средства

Новый закон изменяет возможности муниципалитетов регулировать деятельность компаний по прокату электросамокатов.

Прокат будет возможен только по лицензии, что даст муниципалитетам больше полномочий и ответственности за условия предоставления услуг и контроль за ними. Муниципалитеты смогут самостоятельно регулировать скорость, парковку, зоны и время использования электросамокатов.

Кроме того, для езды на электросамокате или другом легком электротранспортном средстве (например, гироскутер или электроскутер) рекомендуется использовать шлем. Эта рекомендация теперь закреплена в законе так же, как и для велосипедистов, с надеждой, что это повысит использование шлемов среди водителей электросамокатов.

Напомним

В Украине в 2024 году зафиксировано 71 дело в отношении электросамокатов, что на 42% больше, чем в прошлом году. Самый большой штраф – 34 тыс. грн за вождение в состоянии опьянения, но отдельных правил до сих пор нет.