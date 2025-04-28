У Києві п'яна жінка впала з електросамоката: тепер заплатить 17 тисяч штрафу

У Києві жінка не впоралася з керуванням електросамокатом та впала посеред дороги. Обійшлося без травм, але на жінку наклали чималий штраф, повідомляє УНН із посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького.

За його словами, патрульні, які були поруч із інцидентом, підійшли, щоб переконатися, чи не потрібна жінці допомога, і виявили у неї явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Жінка зізналася, що вживала алкоголь, але була здивована, що керувати електросамокатом у такому стані заборонено. На неї оформили адміністративні матеріали, і тепер їй доведеться пояснювати свій вчинок у суді