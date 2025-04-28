У Києві п'яна жінка впала з електросамоката: тепер заплатить 17 тисяч штрафу
Київ • УНН
Патрульні виявили у киянки ознаки сп'яніння після падіння з самоката. Їй загрожує штраф 17000 грн та позбавлення права керування транспортом на рік.
У Києві жінка не впоралася з керуванням електросамокатом та впала посеред дороги. Обійшлося без травм, але на жінку наклали чималий штраф, повідомляє УНН із посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицького.
Деталі
За його словами, патрульні, які були поруч із інцидентом, підійшли, щоб переконатися, чи не потрібна жінці допомога, і виявили у неї явні ознаки алкогольного сп’яніння.
Жінка зізналася, що вживала алкоголь, але була здивована, що керувати електросамокатом у такому стані заборонено. На неї оформили адміністративні матеріали, і тепер їй доведеться пояснювати свій вчинок у суді
Він уточнив, що жінці загрожує штраф у розмірі 17000 грн. та позбавлення права керування транспортними засобами строком на рік.
Керуєш електросамокатом або іншим легким електротранспортом у стані спʼяніння — підстава для притягнення до відповідальності за ст. 130 КУпАП як під час керування автомобілем
Нагадаємо
У Львові підліток на електросамокаті збив 80-річну пішоходку на тротуарі. Жінку було госпіталізовано, поліція відкрила кримінальне провадження.
У Рівному самокат збив пенсіонера: поліція розшукує водія22.04.25, 19:08 • 7101 перегляд