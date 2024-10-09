Неповнолітній на електросамокаті збив 80-річну жінку у Львові: поліція відкрила провадження

У Львові підліток на електросамокаті збив 80-річну пішоходку на тротуарі. Жінку госпіталізовано, поліція відкрила кримінальне провадження, повідомили у ГУНП у Львівській області, пише УНН.

Деталі

ДТП сталася 8 жовтня, близько 10.50, на вулиці Шпитальній у Львові.

"Як попередньо встановили правоохоронці, 16-річний львів’янин, рухаючись тротуаром на електросамокаті, здійснив наїзд на пішохода, 80-річну жительку Львова. Внаслідок наїзду літня жінка отримала тілесні ушкодження та була доставлена до медичного закладу", - повідомили у поліції.

За фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 291 (Порушення чинних на транспорті правил) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – штраф від двох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до п'яти років.

ДТП з постраждалими побільшало на 11%: топ автодоріг, де стається найбільше аварій