Несовершеннолетний на электросамокате сбил 80-летнюю женщину во Львове: полиция открыла производство
Киев • УНН
Во Львове подросток на электросамокате сбил 80-летнюю пешеходку на тротуаре. Женщина госпитализирована, полиция открыла уголовное производство за нарушение правил дорожного движения.
Во Львове подросток на электросамокате сбил 80-летнюю пешеходку на тротуаре. Женщина госпитализирована, полиция открыла уголовное производство, сообщили в ГУНП во Львовской области, пишет УНН.
Детали
ДТП произошло 8 октября, около 10.50, на улице Госпитальной во Львове.
«Как предварительно установили правоохранители, 16-летний львовянин, двигаясь по тротуару на электросамокате, совершил наезд на пешехода, 80-летнюю жительницу Львова. В результате наезда пожилая женщина получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение», - сообщили в полиции.
По факту открыли уголовное производство по ст. 291 (Нарушение действующих на транспорте правил) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание - штраф от двух тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до пяти лет.
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