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The Guardian

У Рівному самокат збив пенсіонера: поліція розшукує водія

Київ • УНН

 • 3876 перегляди

У Рівному водій самокату наїхав на 78-річного пенсіонера, який отримав перелом черепа. Поліція відкрила провадження та розшукує водія, що втік з місця події.

У Рівному самокат збив пенсіонера: поліція розшукує водія

У Рівному невідомий, керуючи самокатом, здійснив наїзд на пенсіонера. Про це повідомило ГУНП України у Рівненській області, передає УНН.

Деталі

За даними поліції, інцидент стався 21 квітня близько 18:45 на вулиці Драгоманова. Чоловік на самокаті допустив наїзд на 78-річного пенсіонера, який рухався тротуаром у попутному напрямку.

У результаті пенсіонер отримав перелам черепа і був доставлений в лікарню. Чоловіка, який здійснив наїзд, зараз шукають правоохоронці.

За даним фактом порушено провадження за ст.291 Кримінального кодексу України (Порушення чинних на транспорті правил). Санкція статті передбачає виправні роботи терміном до двох років, обмеження або позбавлення волі терміном до п’яти років.

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