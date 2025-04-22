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В Ровно самокат сбил пенсионера: полиция разыскивает водителя

Киев • УНН

 • 2398 просмотра

В Ровно водитель самоката наехал на 78-летнего пенсионера, который получил перелом черепа. Полиция открыла производство и разыскивает водителя, скрывшегося с места происшествия.

В Ровно самокат сбил пенсионера: полиция разыскивает водителя

В Ровно неизвестный, управляя самокатом, совершил наезд на пенсионера. Об этом сообщило ГУНП Украины в Ровенской области, передает УНН.

Детали

По данным полиции, инцидент произошел 21 апреля около 18:45 на улице Драгоманова. Мужчина на самокате допустил наезд на 78-летнего пенсионера, который двигался по тротуару в попутном направлении.

В результате пенсионер получил перелом черепа и был доставлен в больницу. Мужчину, совершившего наезд, сейчас ищут правоохранители.

По данному факту возбуждено производство по ст.291 Уголовного кодекса Украины (Нарушение действующих на транспорте правил). Санкция статьи предусматривает исправительные работы сроком до двух лет, ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет.

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Евгений Устименко

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