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В Киеве пьяная женщина упала с электросамоката: теперь заплатит 17 тысяч штрафа

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Патрульные обнаружили у киевлянки признаки опьянения после падения с самоката. Ей грозит штраф 17000 грн и лишение права управления транспортом на год.

В Киеве пьяная женщина упала с электросамоката: теперь заплатит 17 тысяч штрафа

В Киеве женщина не справилась с управлением электросамокатом и упала посреди дороги. Обошлось без травм, но на женщину наложили немалый штраф, сообщает УНН со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Белошицкого.

Детали

По его словам, патрульные, которые были рядом с инцидентом, подошли, чтобы убедиться, не нужна ли женщине помощь, и обнаружили у нее явные признаки алкогольного опьянения.

Женщина призналась, что употребляла алкоголь, но была удивлена, что управлять электросамокатом в таком состоянии запрещено. На нее оформили административные материалы, и теперь ей придется объяснять свой поступок в суде

- написал Белошицкий.

Он уточнил, что женщине грозит штраф в размере 17000 грн. и лишение права управления транспортными средствами сроком на год.

Управляешь электросамокатом или другим легким электротранспортом в состоянии опьянения — основание для привлечения к ответственности по ст. 130 КУоАП как во время управления автомобилем

- резюмировал правоохранитель.

Напомним

Во Львове подросток на электросамокате сбил 80-летнюю пешехода на тротуаре. Женщина была госпитализирована, полиция открыла уголовное производство.

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