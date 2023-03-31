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В Україні самокати та моноколеса визнали транспортними засобами

В Україні самокати та моноколеса визнали транспортними засобами

Київ • УНН

 • 734404 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Самокати та моноколеса в Україні офіційно визнано транспортними засобами. Відповідний закон підписав Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Закон розділяє легкі електричні транспортні засоби на такі категорії:

легкий персональний електричний транспортний засіб – колісний транспортний засіб, який оснащений та приводиться в рух виключно електричними тяговими двигунами (одним чи декількома) із потужністю у діапазоні до 1000 Вт, системою акумулювання електричної енергії (акумуляторною батареєю), яка здатна заряджатися шляхом підключення до зовнішнього джерела електричної енергії, з одним, двома, трьома або чотирма колесами, який має максимальну конструктивну швидкість у діапазоні до 25 кілометрів на годину;

низькошвидкісний легкий електричний транспортний засіб – колісний транспортний засіб, який оснащений та приводиться в рух виключно електричними тяговими двигунами (одним чи декількома), системою акумулювання електричної енергії (акумуляторною батареєю), яка здатна заряджатися шляхом підключення до зовнішнього джерела електричної енергії, із двома, трьома або чотирма колесами, який має максимальну конструктивну швидкість, що є меншою або дорівнює 50 кілометрів на годину та більшою за 10 кілометрів на годину, та споряджену масу не більше ніж 600 кілограмів.

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