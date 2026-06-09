ЕС представил 21-й пакет санкций против рф - коснулось "теневого флота", энергетики, банков и виз для российских солдат

Европейская комиссия официально представила 21-й пакет санкций ЕС против рф, его объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 июня, пишет УНН.

Наши санкции работают. Они ослабляют экономические основы военных усилий россии. Сегодня мы усиливаем усилия. С 21-м пакетом. Охватывает энергетику, банки и криптовалюту, торговлю, включая рыболовство, и визы для российских солдат — указала фон дер Ляйен в X.

Как отметил редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк, новый санкционный пакет ЕС нацелен на:

30 судов теневого флота;

продажу танкеров для перевозки СПГ;

31 банк с запретом на транзакции;

ограничения на экспорт сплавов и металлов для аэрокосмической отрасли;

запрет на импорт различных автомобильных запчастей;

ограничения на рыбную продукцию, запрет на треску;

запрет на въезд для всех, кто воевал на стороне рф против Украины.

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