ЕС представил 21-й пакет санкций против рф - коснулось "теневого флота", энергетики, банков и виз для российских солдат
Киев • УНН
Еврокомиссия представила 21-й пакет санкций против рф, в том числе в отношении энергетики и банков. Ограничения касаются 30 судов теневого флота и 31 банка.
Европейская комиссия официально представила 21-й пакет санкций ЕС против рф, его объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 9 июня, пишет УНН.
Наши санкции работают. Они ослабляют экономические основы военных усилий россии. Сегодня мы усиливаем усилия. С 21-м пакетом. Охватывает энергетику, банки и криптовалюту, торговлю, включая рыболовство, и визы для российских солдат
Как отметил редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк, новый санкционный пакет ЕС нацелен на:
- 30 судов теневого флота;
- продажу танкеров для перевозки СПГ;
- 31 банк с запретом на транзакции;
- ограничения на экспорт сплавов и металлов для аэрокосмической отрасли;
- запрет на импорт различных автомобильных запчастей;
- ограничения на рыбную продукцию, запрет на треску;
- запрет на въезд для всех, кто воевал на стороне рф против Украины.
Каллас раскрыла содержание новых предлагаемых санкций против рф08.06.26, 16:58 • 3748 просмотров