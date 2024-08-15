Системы ПВО, танки и артиллерия: какую помощь ФРГ планирует передать Украине
Киев • УНН
Генерал-майор Бундесвера сообщил о планах передачи Украине комплексов IRIS-T, САУ PzH-2000 и Zuzana 2, танков Leopard 1A5 и другого вооружения до конца 2024 года. Также Германия предоставит стрелковое оружие, боеприпасы и медицинскую помощь.
Германия до конца этого года планирует передать Украине комплексы IRIS-T малой и средней дальности, САУ PzH-2000 и Zuzana 2, танки Leopard 1A5 и другое вооружение. Об этом сообщил генерал-майор Бундесвера Кристиан Фройдинг, передает УНН.
По его словам, планируется поставить Украине:
- две батареи ЗРК средней дальности IRIS-T SLM;
- две батареи малой дальности IRIS-T SLS;
- 10 самоходных зенитных установок Gepard;
- 12 САУ PzH 2000;
- 4 Зюзана 2;
- примерно 30 танков Leopard 1A5;
- 400 бронированных военных авто MRAP.
Кроме этого, в список помощи войдут неопределенное количество стрелкового оружия, боеприпасов, полевой госпиталь и другие средства. В частности, ФРГ продолжит оказывать Украине поддержку в области медицинского снабжения.
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