Системы ПВО, танки и артиллерия: какую помощь ФРГ планирует передать Украине

Германия до конца этого года планирует передать Украине комплексы IRIS-T малой и средней дальности, САУ PzH-2000 и Zuzana 2, танки Leopard 1A5 и другое вооружение. Об этом сообщил генерал-майор Бундесвера Кристиан Фройдинг, передает УНН.

По его словам, планируется поставить Украине:

две батареи ЗРК средней дальности IRIS-T SLM;

две батареи малой дальности IRIS-T SLS;

10 самоходных зенитных установок Gepard;

12 САУ PzH 2000;

4 Зюзана 2;

примерно 30 танков Leopard 1A5;

400 бронированных военных авто MRAP.

Кроме этого, в список помощи войдут неопределенное количество стрелкового оружия, боеприпасов, полевой госпиталь и другие средства. В частности, ФРГ продолжит оказывать Украине поддержку в области медицинского снабжения.

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