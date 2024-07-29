Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине. Туда вошли танки Leopard 1 A5, которые Берлин передал совместной с Копенгагеном. Об этом пишет УНН со ссылкой на перечень военной помощи Украине, который ведет Бундестаг.

Детали

Вот содержимое нового пакета:

21 тысяча снарядов для ЗРК Gepard;

восемь танков Leopard 1 A5 (Германия передала совместно с Данией);



десять надводных дронов;

две ремонтно-эвакуационные бронемашины Bergepanzer;

десять наземных радаров;

24,8 тысячи шлемов;

один полевой госпиталь.

Напомним

Германия разрабатывает секретный план развертывания до 800 000 военнослужащих НАТО и 200 000 единиц техники через автомагистраль А2 в Восточную Европу на случай нападения России на восточный фланг Альянса.

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