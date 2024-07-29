Киев • УНН
Германия предоставит Украине новый пакет военной помощи, включающий танки Leopard 1 A5, снаряды для ЗРК Gepard, дроны и другое оборудование. Пакет содержит технику и снаряжение для усиления обороноспособности Украины.
Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине. Туда вошли танки Leopard 1 A5, которые Берлин передал совместной с Копенгагеном. Об этом пишет УНН со ссылкой на перечень военной помощи Украине, который ведет Бундестаг.
Детали
Вот содержимое нового пакета:
Напомним
Германия разрабатывает секретный план развертывания до 800 000 военнослужащих НАТО и 200 000 единиц техники через автомагистраль А2 в Восточную Европу на случай нападения России на восточный фланг Альянса.
Більше не зможе: Німеччина передала Україні чверть своїх запасів Patriot13 июня 2024, 11:56 • 19339 просмотров