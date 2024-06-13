Передала четверть своих запасов: Германия не сможет предоставить Украине больше Patriot

Германия не может предоставить Украине больше зенитно-ракетных комплексов Patriot, кроме ранее анонсированных. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, страна уже передала четверть своих запасов. Об этом он заявил 13 июня в Брюсселе перед заседанием Совета Украина - НАТО, передает УНН со ссылкой на «Радио свобода».

Германия ранее объявила о передаче трех систем в Украину.

Теперь, по словам Писториуса, «дело за другими партнерами, которые должны предоставить системы».

Как указал министр обороны ФРГ, Германия также обеспечивает обучение управлению Patriot и передает дальнобойные ракеты к ним.

Дополнение

Ранее федеральный министр обороны Германии Борис Писториус пообещал предоставить Украине 100 ракет для системы Patriot и несколько тысяч боевых беспилотников.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что ФРГ в течение следующих недель и месяца поставит в Украину третью систему ПВО Patriot, установки IRIS-T, «Гепарды», ракеты и боеприпасы.

Также The New York Times ранее сообщало, что вторая система Patriot от Германии поступит в Украину не раньше конца июня.