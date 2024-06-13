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Більше не зможе: Німеччина передала Україні чверть своїх запасів Patriot

Київ • УНН

 • 19547 перегляди

Німеччина не може надати Україні більше зенітно-ракетних комплексів Patriot, окрім трьох раніше оголошених, через вичерпання власних запасів.

Німеччина не може надати Україні більше зенітно-ракетних комплексів Patriot, окрім раніше анонсованих. За словами міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса,  країна вже передала чверть своїх запасів. Про це він заявив 13 червня у Брюсселі перед засіданням Ради Україна – НАТО, передає УНН із посиланням на "Радіо свобода". 

 Німеччина раніше оголосила про передачу трьох систем до України.

Тепер, за словами Пісторіуса, "справа за іншими партнерами, які повинні надати системи". 

Як вказав міністр оборони ФРН, Німеччина також забезпечує навчання управлінням Patriot і передає далекобійні ракети до них.

Доповнення 

Раніше федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв надати Україні 100 ракет для системи Patriot та кілька тисяч бойових безпілотників. 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що ФРН протягом наступних тижнів та місяця поставить в Україну третю систему ППО Patriot, установки IRIS-T, "Гепарди", ракети та боєприпаси. 

Також The New York Times раніше повідомляло, що друга система Patriot від Німеччини надійде в Україну не раніше кінця червня.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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