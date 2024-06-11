Німеччина передасть Україні ще 100 ракет для Patriot - Пісторіус
Київ • УНН
Німеччина надасть Україні 100 ракет Patriot, тисячі бойових безпілотників та стрілецьку зброю в рамках пакету допомоги разом з Данією, Норвегією та Нідерландами.
Під час під час відвідання 21-ї ракетної групи сил ППО ФРН, федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв надати Україні 100 ракет для системи Patriot та кілька тисяч бойових безпілотників, передає кореспондент УНН.
Міністр Пісторіус заявив сьогодні, що передасть Україні 100 керованих ракет для "Patriot", кілька тисяч бойових безпілотників та різноманітну стрілецьку зброю.
За його цей пакет допомоги Німеччина передасть разом із Данією, Норвегією та Нідерландами.
Використовуючи ці ракети, українські військові, які зараз тренуються тут, незабаром зможуть захищати інфраструктуру та зберегти життя українців
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Україна веде переговори з партнерами зі США та деякими європейськими країнами щодо отримання нових систем протиповітряної оборони. Очікується позитивний результат щодо двох або трьох систем у найближчий час.