Германия передаст Украине еще 100 ракет для Patriot - Писториус

Во время во время посещения 21-й ракетной группы сил ПВО ФРГ федеральный министр обороны Германии Борис Писториус пообещал предоставить Украине 100 ракет для системы Patriot и несколько тысяч боевых беспилотников, передает корреспондент УНН.

Министр Писториус заявил сегодня, что передаст Украине 100 управляемых ракет для "Patriot", несколько тысяч боевых беспилотников и разнообразное стрелковое оружие.

За его этот пакет помощи Германия передаст вместе с Данией, Норвегией и Нидерландами.

Используя эти ракеты, украинские военные, которые сейчас тренируются здесь, вскоре смогут защищать инфраструктуру и сохранить жизни украинцев - сказал немецкий министр.

Напомним

Украина ведет переговоры с партнерами из США и некоторыми европейскими странами о получении новых систем противовоздушной обороны. Ожидается положительный результат по двум или трем системам в ближайшее время.