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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Германия передаст Украине еще 100 ракет для Patriot - Писториус

Германия передаст Украине еще 100 ракет для Patriot - Писториус

Киев  •  УНН

11 июня 2024, 18:35  •  39331 просмотра

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Германия предоставит Украине 100 ракет Patriot, тысячи боевых беспилотников и стрелковое оружие в рамках пакета помощи вместе с Данией, Норвегией и Нидерландами.

Во время во время посещения 21-й ракетной группы сил ПВО ФРГ федеральный министр обороны Германии Борис Писториус пообещал предоставить Украине 100 ракет для системы Patriot и несколько тысяч боевых беспилотников, передает корреспондент УНН.

Министр Писториус заявил сегодня, что передаст Украине 100 управляемых ракет для "Patriot", несколько тысяч боевых беспилотников и разнообразное стрелковое оружие.

За его этот пакет помощи Германия передаст вместе с Данией, Норвегией и Нидерландами.

Используя эти ракеты, украинские военные, которые сейчас тренируются здесь, вскоре смогут защищать инфраструктуру и сохранить жизни украинцев

- сказал немецкий министр.

Напомним

Украина ведет переговоры с партнерами из США и некоторыми европейскими странами о получении новых систем противовоздушной обороны. Ожидается положительный результат по двум или трем системам в ближайшее время.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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