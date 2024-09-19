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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Танки Leopard, установки Gepard и дроны: ФРГ передала новый пакет военной помощи Украине

Танки Leopard, установки Gepard и дроны: ФРГ передала новый пакет военной помощи Украине

Киев  •  УНН

19 сентября 2024, 11:57  •  8366 просмотра

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ФРГ предоставила Украине новый пакет военной помощи, включающий танки Leopard, установки Gepard и дроны. Пакет также содержит бронированные авто, артиллерийские боеприпасы и другое оборудование.

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли танки Leopard, артиллерийские установки Gepard и дроны. Об этом говорится на сайте правительства ФРГ, передает УНН

Детали 

В новый военный пакет вошли:

  • 22 танка Leopard 1 с запчастями к ним;
  • 22 бронированных авто MRAP;
  • 5 гусеничных многоцелевых машин Bandvagn;
  • вездеходный гусеничный транспортер Warthog;
  • три зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard;
  • два радиолокатора наблюдения за воздушным пространством TRML-4D;
  •  разведывательные дроны VECTOR (30), RQ-35 Heidrun (20), Songbird (12) и Hornet XR (шесть);
  • 61 тысяча 155-мм артиллерийских боеприпасов и миллион патронов к стрелковому оружию. 

Также, как отмечается, готовятся к отправке  12 самоходных гаубиц PzH 2000. 

У Німеччині "негайно" готують новий пакет допомоги Україні на близько 400 мільйонів євро19 сентября 2024, 11:35 • 7878 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
flakpanzer-gepardFlakpanzer Gepard
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