Танки Leopard, установки Gepard и дроны: ФРГ передала новый пакет военной помощи Украине
Киев • УНН
ФРГ предоставила Украине новый пакет военной помощи, включающий танки Leopard, установки Gepard и дроны. Пакет также содержит бронированные авто, артиллерийские боеприпасы и другое оборудование.
Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли танки Leopard, артиллерийские установки Gepard и дроны. Об этом говорится на сайте правительства ФРГ, передает УНН.
Детали
В новый военный пакет вошли:
- 22 танка Leopard 1 с запчастями к ним;
- 22 бронированных авто MRAP;
- 5 гусеничных многоцелевых машин Bandvagn;
- вездеходный гусеничный транспортер Warthog;
- три зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard;
- два радиолокатора наблюдения за воздушным пространством TRML-4D;
- разведывательные дроны VECTOR (30), RQ-35 Heidrun (20), Songbird (12) и Hornet XR (шесть);
- 61 тысяча 155-мм артиллерийских боеприпасов и миллион патронов к стрелковому оружию.
Также, как отмечается, готовятся к отправке 12 самоходных гаубиц PzH 2000.
У Німеччині "негайно" готують новий пакет допомоги Україні на близько 400 мільйонів євро19 сентября 2024, 11:35 • 7878 просмотров