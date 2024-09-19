Танки Leopard, установки Gepard и дроны: ФРГ передала новый пакет военной помощи Украине

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли танки Leopard, артиллерийские установки Gepard и дроны. Об этом говорится на сайте правительства ФРГ, передает УНН.

Детали

В новый военный пакет вошли:

22 танка Leopard 1 с запчастями к ним;

22 бронированных авто MRAP;

5 гусеничных многоцелевых машин Bandvagn;

вездеходный гусеничный транспортер Warthog;

три зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard;

два радиолокатора наблюдения за воздушным пространством TRML-4D;

разведывательные дроны VECTOR (30), RQ-35 Heidrun (20), Songbird (12) и Hornet XR (шесть);

61 тысяча 155-мм артиллерийских боеприпасов и миллион патронов к стрелковому оружию.

Также, как отмечается, готовятся к отправке 12 самоходных гаубиц PzH 2000.

У Німеччині "негайно" готують новий пакет допомоги Україні на близько 400 мільйонів євро