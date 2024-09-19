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Танки Leopard, установки Gepard та дрони: ФРН передала новий пакет військової допомоги Україні

Танки Leopard, установки Gepard та дрони: ФРН передала новий пакет військової допомоги Україні

Київ • УНН

 • 17021 перегляди

ФРН надала Україні новий пакет військової допомоги, що включає танки Leopard, установки Gepard та дрони. Пакет також містить броньовані авто, артилерійські боєприпаси та інше обладнання.

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли танки Leopard, артилерійські установки Gepard та дрони. Про це йдеться на сайті уряду ФРН, передає УНН

Деталі 

До нового військового пакету увійшли:

  • 22 танки Leopard 1 із запчастинами до них;
  • 22 броньовані авто MRAP;
  • 5 гусеничних багатоцільових машин Bandvagn;
  • всюдихідний гусеничний транспортер Warthog;
  • три зенітні самохідні артилерійські установки Gepard;
  • два радіолокатора спостереження за повітряним простором TRML-4D;
  •  розвідувальні дрони VECTOR (30), RQ-35 Heidrun (20), Songbird (12) та Hornet XR (шість);
  • 61 тисяча 155-мм артилерійських боєприпасів та мільйон набоїв до стрілецької зброї. 

Також, як зазначаєтся, готуються до відправк  12 самохідних гаубиць PzH 2000. 

У Німеччині "негайно" готують новий пакет допомоги Україні на близько 400 мільйонів євро19.09.24, 14:35 • 14991 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
zenitna-ustanovka-gepardЗенітна установка Gepard
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leopard-2Леопард 2
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