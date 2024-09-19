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У Німеччині "негайно" готують новий пакет допомоги Україні на близько 400 мільйонів євро

У Німеччині "негайно" готують новий пакет допомоги Україні на близько 400 мільйонів євро

Київ • УНН

 • 14991 перегляди

Німеччина планує схвалити позапланову військову допомогу Україні на 400 млн євро. Міністерство фінансів ФРН просить терміново затвердити додаткові витрати для реалізації заходів у 2024 році.

Німеччина має намір схвалити позапланове надання військової допомоги Україні на близько 400 мільйонів євро, ідеться в листі Міністерства фінансів Німеччини, з яким ознайомилося агентство Reuters у четвер, повідомляє УНН.

З огляду на військову ситуацію в Україні, яка постійно погіршується, існує серйозний ризик того, що Україна, без значно збільшеної матеріальної підтримки, може зазнати поразки у своїй оборонній кампанії

- йдеться в листі.

Міністерство фінансів країни, після запиту міністерства оборони, просить схвалити додаткові витрати бюджетним комітетом нижньої палати парламенту.

Виникла незапланована потреба в розмірі близько 397 мільйонів євро, яка стала конкретною тільки в останні кілька тижнів в тій мірі, в якій вона відповідає конституційним і бюджетним вимогам, що пред'являються до незапланованої потреби

- йдеться в листі.

Як вказали в Мінфіні ФРН, ця вимога має бути виконана "негайно" для реалізації заходів у 2024 році, щоб вони могли мати вплив протягом цього року. 

Агентство зазначає, що у бюджеті Німеччини на 2024 рік закладено допомогу Україні в розмірі близько 8 мільярдів євро.

Пісторіус відповів на погрози путіна: використовувати далекобійну зброю для ударів по рф дозволяє міжнародне право14.09.24, 13:25 • 29431 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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