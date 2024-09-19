У Німеччині "негайно" готують новий пакет допомоги Україні на близько 400 мільйонів євро
Київ • УНН
Німеччина планує схвалити позапланову військову допомогу Україні на 400 млн євро. Міністерство фінансів ФРН просить терміново затвердити додаткові витрати для реалізації заходів у 2024 році.
Німеччина має намір схвалити позапланове надання військової допомоги Україні на близько 400 мільйонів євро, ідеться в листі Міністерства фінансів Німеччини, з яким ознайомилося агентство Reuters у четвер, повідомляє УНН.
З огляду на військову ситуацію в Україні, яка постійно погіршується, існує серйозний ризик того, що Україна, без значно збільшеної матеріальної підтримки, може зазнати поразки у своїй оборонній кампанії
Міністерство фінансів країни, після запиту міністерства оборони, просить схвалити додаткові витрати бюджетним комітетом нижньої палати парламенту.
Виникла незапланована потреба в розмірі близько 397 мільйонів євро, яка стала конкретною тільки в останні кілька тижнів в тій мірі, в якій вона відповідає конституційним і бюджетним вимогам, що пред'являються до незапланованої потреби
Як вказали в Мінфіні ФРН, ця вимога має бути виконана "негайно" для реалізації заходів у 2024 році, щоб вони могли мати вплив протягом цього року.
Агентство зазначає, що у бюджеті Німеччини на 2024 рік закладено допомогу Україні в розмірі близько 8 мільярдів євро.
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