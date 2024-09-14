Пісторіус відповів на погрози путіна: використовувати далекобійну зброю для ударів по рф дозволяє міжнародне право

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна може бити по території рф зброєю партнерів, адже міжнародне право це дозволяє, а чергові погрози кремлівського диктатора володимира путіна лише "погрози". Пише УНН з посиланням на Politico.

"Те, що Великобританія та США погоджуються один з одним, не мені судити. Вирішують ті, хто постачав цю зброю. Міжнародне право це дозволяє", - сказав Пісторіус

За його словами, союзники вільні у своїх рішеннях стосовно того, як застосовувати поставлену ними зброю, і не йому це оцінювати.

"І погрози путіна - це погрози путіна, це все, що потрібно сказати. Він погрожує, коли хоче і коли вважає за потрібне", - додав він.

Нагадаємо

Прессекретар Білого дому Карін Жан Пʼєр заявила, що коментарі кремлівського диктатора володимира путіна є небезпечною, але не новою риторикою для росії, яка використовує її в своїй пропаганді під час війни.