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Пісторіус відповів на погрози путіна: використовувати далекобійну зброю для ударів по рф дозволяє міжнародне право

Пісторіус відповів на погрози путіна: використовувати далекобійну зброю для ударів по рф дозволяє міжнародне право

Київ • УНН

 • 29431 перегляди

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна має право бити по території рф зброєю партнерів згідно з міжнародним правом. Він також назвав погрози путіна лише "погрозами".

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Україна може бити по території рф зброєю партнерів, адже міжнародне право це дозволяє, а чергові погрози кремлівського диктатора володимира путіна лише "погрози". Пише УНН з посиланням на Politico.

"Те, що Великобританія та США погоджуються один з одним, не мені судити. Вирішують ті, хто постачав цю зброю. Міжнародне право це дозволяє", - сказав Пісторіус

За його словами, союзники вільні у своїх рішеннях стосовно того, як застосовувати поставлену ними зброю, і не йому це оцінювати.

"І погрози путіна - це погрози путіна, це все, що потрібно сказати. Він погрожує, коли хоче і коли вважає за потрібне", - додав він.

Нагадаємо

Прессекретар Білого дому Карін Жан Пʼєр заявила, що коментарі кремлівського диктатора володимира путіна є небезпечною, але не новою риторикою для росії, яка використовує її в своїй пропаганді під час війни. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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