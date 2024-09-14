Білий дім про погрози путіна: дуже небезпечна риторика, але не нова

Прессекретар Білого дому Карін Жан Пʼєр заявила, що коментарі кремлівського диктатора володимира путіна є небезпечною, але не новою риторикою для росії, яка використовує її в своїй пропаганді під час війни. Пише УНН з посиланням на Білий дім.

Його коментарі (кремлівського диктатора володимира путіна — ред.) це безперечно дуже небезпечна риторика. Але вона не нова для росії. Насправді це було головним повідомленням російської пропаганди в їхній війні. Це їхня агресія. Це те, що вони зробили