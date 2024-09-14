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Білий дім про погрози путіна: дуже небезпечна риторика, але не нова

Білий дім про погрози путіна: дуже небезпечна риторика, але не нова

Київ • УНН

 • 80504 перегляди

Прессекретар Білого дому назвала коментарі путіна небезпечною, але не новою риторикою росії. США не змінюють політику щодо використання американської зброї для ударів по території рф.

Прессекретар Білого дому Карін Жан Пʼєр заявила, що коментарі кремлівського диктатора володимира путіна є небезпечною, але не новою риторикою для росії, яка використовує її в своїй пропаганді під час війни. Пише УНН з посиланням на Білий дім.

Його коментарі (кремлівського диктатора володимира путіна — ред.) це безперечно дуже небезпечна риторика. Але вона не нова для росії. Насправді це було головним повідомленням російської пропаганди в їхній війні. Це їхня агресія. Це те, що вони зробили

– сказала прессекретар Білого дому Карін Жан Пʼєр.

Білий дім заявив, що політика США щодо використання американської зброї для ударів по території росії наразі залишається незмінною. Після зустрічі президента США Джо Байдена з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером не очікується жодних значних заяв на цю тему.

"Політика не змінилася. Але я продовжу говорити, що президент відданий тому, щоб Україна мала те, що їй потрібно, щоб захищатися від агресії росії, щоб захищати свою демократію", - додала вона. 

Нагадаємо 

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що було обговорено питання далекобійної зброї для України і він передасть почуту інформацію президенту США Джозефу Байдену.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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