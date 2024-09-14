Белый дом об угрозах путина: очень опасная риторика, но не новая

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер заявила, что комментарии кремлевского диктатора владимира путина являются опасной, но не новой риторикой для россии, которая использует ее в своей пропаганде во время войны. Пишет УНН со ссылкой на Белый дом.

"Его комментарии (кремлевского диктатора владимира путина - ред.) это бесспорно очень опасная риторика. Но она не нова для россии. На самом деле это было главным сообщением российской пропаганды в их войне. Это их агрессия. Это то, что они сделали", - сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер.

Белый дом заявил, что политика США по использованию американского оружия для ударов по территории россии пока остается неизменной. После встречи президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером не ожидается никаких значительных заявлений на эту тему.

"Политика не изменилась. Но я продолжу говорить, что президент предан тому, чтобы Украина имела то, что ей нужно, чтобы защищаться от агрессии России, чтобы защищать свою демократию", - добавила она.

Напомним

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что был обсужден вопрос дальнобойного оружия для Украины и он передаст услышанную информацию президенту США Джозефу Байдену.