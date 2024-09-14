Писториус ответил на угрозы путина: использовать дальнобойное оружие для ударов по рф позволяет международное право

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина может бить по территории рф оружием партнеров, ведь международное право это позволяет, а очередные угрозы кремлевского диктатора владимира путина лишь "угрозы". Пишет УНН со ссылкой на Politico.

"То, что Великобритания и США соглашаются друг с другом, не мне судить. Решают те, кто поставлял это оружие. Международное право это позволяет", - сказал Писториус

По его словам, союзники свободны в своих решениях относительно того, как применять поставленное ими оружие, и не ему это оценивать.

"И угрозы путина - это угрозы путина, это все, что нужно сказать. Он угрожает, когда хочет и когда считает нужным", - добавил он.

Напомним,

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер заявила, что комментарии кремлевского диктатора владимира путина являются опасной, но не новой риторикой для россии, которая использует ее в своей пропаганде во время войны.