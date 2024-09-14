Писториус ответил на угрозы путина: использовать дальнобойное оружие для ударов по рф позволяет международное право
Киев • УНН
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина имеет право бить по территории рф оружием партнеров согласно международному праву. Он также назвал угрозы путина лишь «угрозами».
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина может бить по территории рф оружием партнеров, ведь международное право это позволяет, а очередные угрозы кремлевского диктатора владимира путина лишь "угрозы". Пишет УНН со ссылкой на Politico.
"То, что Великобритания и США соглашаются друг с другом, не мне судить. Решают те, кто поставлял это оружие. Международное право это позволяет", - сказал Писториус
По его словам, союзники свободны в своих решениях относительно того, как применять поставленное ими оружие, и не ему это оценивать.
"И угрозы путина - это угрозы путина, это все, что нужно сказать. Он угрожает, когда хочет и когда считает нужным", - добавил он.
Напомним,
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер заявила, что комментарии кремлевского диктатора владимира путина являются опасной, но не новой риторикой для россии, которая использует ее в своей пропаганде во время войны.